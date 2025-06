Prezgodni slavni glumac stigao u Hrvatsku? S 20 godina mlađim djevojkom unajmio jahtu na Braču

Da je Jadran hit među poznatim i slavnima potvrđuje se iz dana u dan, a sada je u Lijepu Našu došao i američki glumac Channing Tatum koji je jučer viđen na Braču, točnije u Sutivanskoj lučici, piše Slobodna Dalmacija. Glumac je navodno došao u društvu svoje djevojke i unajmili su luksuznu jahtu. Tatum se na Braču navodno zadržao kratko, a do sada nije potvrđeno ni gdje će točno boraviti ni koliko planira ostati u Hrvatskoj. Na društvenim mrežama zasad nije objavljivao iz Hrvatske.

Inače, Tatumu je ovo prvi posjet Jadranu, a ove godine na našem moru mogli smo vidjeti i legendarnog košarkaša Earvina "Magica" Johnsona koji je bio u Trogiru. Johnson je snimljen kako je u opuštenoj atmosferi šeta rivom u društvu supruge Cookie, bejzbolske legende Davea Winfielda sa suprugom Tonyom te glumačkog para Calloway. Dobro raspoložena družina privlačila je poglede, a Magic je svima uzvraćao osmijehom i rado se fotografirao s obožavateljima, dok je ženski dio društva iskoristio priliku za kupovinu haljina. No, već je dobro poznato da legendarni košarkaš svrati na Jadran i to već godina. On je postao redoviti gost, a prethodnih godina posjetio je brojne destinacije, uključujući Dubrovnik, Hvar i Korčulu.

Channing Tatum tražio zabranu pristupa - obožavateljica se uselila u kuću glumca bez da je itko primijetio

Njegova ljubav prema Jadranu je i vrlo javna s obzirom na to da na društvenim mrežama često govori o Hrvatskoj, a i ovoga puta je sa svojim pratiteljima podijelio svoje dojmove na ovim platformama te nas dodatno reklamirao.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista snimio Blanku Vlašić sa sinom Mondom! Evo što nam je sve otkrio

Na Jadranu je i osnivač Amazona Jeff Bezos koji je u društvu svoje partnerice Lauren Sanches i skupocjene jahte Koru došao u Marinu Kaštela, a viđen je i u blizini Cresa. Ovaj par pred vjenčanje je odlučio uživati u Hrvatskoj, a viđeni su i na našim otocima. No, iako se ovoga puta ne zna toliko o njihovom kretanju, prije nekoliko godina bila je druga priča. Naime, Bezos je i 2023. godine ljetovao u Hrvatskoj, a tada je prošetao i Dubrovnikom u društvu prijatelja među kojima su bili i Katty Perry i Orlando Bloom. Koliko ga se naša obala dojmila, čini se, otvoreno pokazuje, a ostaje nam za vidjeti i gdje će se on i suprugu uputiti na medeni mjesec s obzirom na to da je vjenčanje u Veneciji.