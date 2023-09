Prepoznajete li ovog hrvatskog chefa? Slikom iz djetinjstva prisjetio se zbog koga i danas voli fiziku

Našeg poznatog chefa Marija Mandarića televizijska publika je upoznala nedavno kada je s plesnom partnericom Helenom Naletilić sudjelovao u showu "Ples sa zvijezdama". Svestranom Mariju izlet u plesne vode povećao je popularnost i broj pratitelja na Instagramu s kojima je sada podijelio fotografiju iz djetinjstva i prisjetio se kako je zahvaljujući jednom profesoru zavolio fiziku i kemiju.

- Ovo je mali Mario, prvog dana, prvog razreda osnovne škole Josip Pupačić u Omišu. Mali Mario nema pojma što ga čeka kroz školovanje, a i da se sad vratim nekim vremeplovom i kažem mu, teško da bi mi povjerovao. Kao što svi već znate, malog Maria je profesorica kuharstva srušila godinu i rekla mu da nikad ništa neće biti od njega, što je u malom Mariju izazvalo inat i Mario je danas tu gdje je.

Međutim, nisu svi profesori bili takvi. U osnovnoj školi nam je fiziku predavao profesor Veljko Ora. Gospodin Ora je na malog Maria imao stvarno velik utjecaj. Ne zaboravimo da je mali Mario tad bio roker duge kose koji nije prihvaćao nikakav autoritet. Ne moram vam niti govoriti kako je i sam mali Mario bio iznenađen time da mu se odjednom sviđa neki predmet i to radi profesora i načina na koji ga predaje. - napisao je u objavi chef. U nastavku je napisao kako je profesor Ora zaslužan zašto i danas voli fiziku i kemiju.

- Profesor Ora je imao drugačije metode predavanja koje su zaslužne za to da dan danas u 31. godini života ja još uvijek znam sve formule koje nas je profesor učio. Recimo "ronilac je milio kroz vodu" (ro = m/v). Orin način predavanja i objašnjavanja me zainteresirao za fiziku toliko da sam je, uz kemiju, nakon škole nastavio proučavati, što mi sada super dođe u pilotskoj školi kada učim za ispite. Zbog Veljka Ore, i profesora i profesorica kao što je on, dajem podršku kampanji #malivelikitalenti i veselim se vidjeti što više malih Maria koji zbog kul profesora izlaze iz škola toliko zainteresirani za nešto što im možda poslije postane i karijera. - kazao je Mandarić.

Mario je poznat i po svom humanitarnom radu u kojem mu se pridružila i supruga i zajedničkim snagama su omogućili gradnju 66 bunara u Africi u selima Ugande. Mladog i talentiranog chefa proslavila je i njegova londonska inicijativa Food waste awareness, koja ga je dovela i na Forbesovu listu 30 najistaknutijih pojedinaca u Europi za 2021. mlađih od 30 godina. Chef je između dva lockdowna, osmislio projekt pripremanja jela za beskućnike od namirnica koje bi inače završile u smeću. U samo nekoliko mjeseci za beskućnike je osigurano hrane u vrijednosti od dva milijuna kuna i Forbes je primijetio taj uspjeh Marija Mandarića. Projekt je zaživio i danas u jednom londonskom skladištu pretvorenom u kuhinju volonteri redovito kuhaju obroke od hrane koju restorani iz okolice nisu potrošili prethodni dan.

