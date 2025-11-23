Preminuo poznati srpski glumac, znamo ga po ulogama u 'Otpisanima' i 'Boljem životu'

Srpski glumac Zoran Đorđević preminuo je u Beogradu u 79. godini života, objavilo je Beogradsko dramsko pozorište.﻿ Đorđević je od 1971. godine bio dio ansambla Beogradskog dramskog pozorišta, a na sceni je ostao i nakon umirovljenja. Kolege iz BDP-a oprostile su se od njega ispred kazališta u kojem je proveo gotovo cijelu karijeru.

Zoran je završio glumu u klasi profesora Minje Dedića na Fakultetu dramskih umjetnosti, a na sceni Beogradskog dramskog pozorišta prvi put se pojavio 1968. godine u predstavi „Đido“. Bio je jedan od rijetkih glumaca koji je cijeli radni vijek ostao vjeran istoj kući. Odrastao je na Crvenom krstu, gdje je gledao prvu predstavu koja ga je zauvijek vezala za teatar, i gdje je kasnije zaigrao i kao profesionalac. Glumio je i nakon odlaska u mirovinu.

Tijekom karijere ostvario je više od 70 uloga na matičnoj sceni. Publika ga pamti po naslovima kao što su „Na leđima ježa“ (igrana više od 300 puta), „Vesele žene Vindzorske“, „Dva viteza iz Verone“, „Ivkova slava“, „Zona Zamfirova“, „Vječiti mladoženja“, „Revizor“, „Jazavac pred sudom“, „Sabirni centar“, „Besnilo“, „Psovači“ i „Karmen“. Često je isticao suradnju s redateljem Paolom Mađelijem, u predstavama poput „Večeras improviziramo“, „Centrifugalni igrač“ i „Trinaest božjih tričarija“. U novije vrijeme glumio je u predstavama „Let iznad kukavičjeg gnijezda“, „Falsifikator“, „Kad su cvjetale tikve“ i „Zaljubljeni Šekspir“. Bio je dio originalne postave „Bube u uhu“ (JDP), u kojoj je nastupao više od šest desetljeća.

Na filmu je ostvario više uloga, među kojima i glavnu u njemačkoj produkciji „Mikijeva balada“, nagrađivanoj širom Europe, kao i na Kustendorfu. Na televiziji se pojavio u serijama „Diplomci“, „Beogradske priče“, „Otpisani“, „Vuk Karadžić“, „Bolji život“, „Porodično blago“ i u nagrađenoj drami „Apoteka Golubović“.

U kolektivu je važio za pouzdanog partnera na sceni, posvećenog i lojalnog suradnika, glumca koji je znao donijeti neočekivana rješenja i podići razinu svake predstave. Bio je primjer profesionalizma i umjetničkog integriteta – navodi se u objavi BDP-a. Datum komemoracije i sahrane bit će naknadno objavljen.