Preminuo otac Nenada Hervatina: 'Zbogom sunce moje. Voli te tvoj mali pauk!'

Nakon višegodišnje borbe s teškom dijagnozom preminuo je otac Nenada Hervatina. Bivši televizijski voditelj tužnu je vijest otkrio putem društvenih mreža.

- Zbogom sunce moje. Voli te tvoj mali pauk. Pobijedili smo! - napisao je Nenad uz posljednje fotografije s ocem Josipom koje su snimljene u pulskoj bolnici.

Inače, Hervatin je u kolovozu prošle godine uoči svog rođendana zamolio prijatelje da mu financijski pomognu jer se nalazi u teškoj situaciji zbog očeva zdravstvenog stanja.

Foto: Instagram

- Najviše od svega na svijetu za ovaj rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Do sad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24 satna njega i nepokretan je (pelene). Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što ga neću staviti u dom, jer kad je mene trebalo spašavati, ja nisam završio u DOMU ZA NEZBRINUTU DJECU nego u njegovom domu. Tako da za ovaj rođendan molim sve svoje prijatelje da mi ispune želju. Bio bih vam jako zahvalan kad bismo mu bar malo pomogli. Svaka donacija je dobro došla. 10,20,50..... svejedno. Želim da ima za injekcije prije operacije 12.08. i za lijekove dovoljno. To je moja rođendanska želja, pa umjesto čestitke i veselja, hajde da jednom divnom čovjeku KOJI MI JE PODARIO ŽIVOT stavimo veeeeliki osmjeh na lice da se ne mora brinuti. A za sve ostalo ja ću se snaći. HVALA VAM PRIJATELJI! - napisao je tada Hervatin kojeg su roditelji kao trogodišnjaka dali na skrb rodbini, dok je njegov biološki otac Arminije Hervatin ubijen je u Puli 2005. godine. U svađi oko parkirališnog mjesta ubio ga je pijani susjed.

Za Josipa, koji ga je odgojio, ubrzo su skupljena sredstva, a on je krajem kolovoza podvrgnut i operativnom zahvatu nakon kojeg su uslijedile su brojne komplikacije. Nenad je zbog njega bio do posljednjeg trenutka, a zbog brige o nemoćnom Josipu kojem je bila potrebna 24-satna skrb odustao je od poslovnih planova.

Podsjetimo, Nenad je svoju televizijsku karijeru započeo zahvaljujući reality showu "Story Super Nova", a nakon toga dobio je i angažman na Novoj TV gdje je godinama radio u showbizz emisiji "Red Carpet". Novu TV napustio je početkom 2011. godine nakon čega se okrenuo odnosu s javnostima, a nedugo zatim postao je vlasnik i direktor agencije i produkcijske kuće NH Media Enterprises.