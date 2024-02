Preminuo otac natjecateljice 'Superstara': 'Nisam bila spremna na ovu bol'

nakon tri godine na pozornici

VIDEO Doveo je sin: Celine Dion se pojavila na Grammyjima nakon što joj se pogoršalo zdravstveno stanje

Pjevačica pati od neurološkog poremećaja zvanog sindrom ukočene osobe, a njezina sestra Claudette prije dva mjeseca otkrila je da glazbenica poznata po svom hitu "My Heart Will Go On" i dalje vrijedno radi i sanja o povratku na pozornicu