Preminuo basist Riblje Čorbe, njegova kći prije par dana upozorila: 'Smijali smo se kako ne volimo nositi maske'

Tužna vijest u nedjelju ujutro stigla je iz susjedne Srbije. Basist Riblje Čorbe Miroslav Miša Aleksić preminuo je od posljedica koronavirusa. Aleksić je od 13. studenog bio na liječenju u KBC Bežanijska kosa, a nedavno mu se stanje pogoršalo te je 67-godišnji glazbenik završio na respiratoru. Da se bori za život tada je u svojoj objavi na Facebooku potvrdila i njegova kći Mina.

Foto: Screenshot

- Moj Miša je obolio od kovida i na respiratoru je već treći dan. Svaki sat je njegova borba za život kao i moja i mamina za njega. Miša bi volio da svi naši dragi ljudi znaju koji je lav i borac. Volio bi da svi ljudi koji ga vole i poštuju kao majstora rocka ovih dana budu uz nas uz njega i vjeruju da ćemo pobijediti u****i covid. - napisala je Mina i dodala: - Svi smo mislili da je sprdnja i do prije dva tjedna sam sjedila s obitelji na ručku i smijali smo se kako ne volimo nositi maske i razglabali gdje ćemo u provod ili ručak. Ja sam sada ostala s oba roditelja u bolnici. Preplašena da, ali i hrabro vjerujem u sreću i u dobru energiju. Molim vas zbog Miše da šaljemo najjaču energiju u svemir i da nam što prije bude na sceni s gitarom - napisala je to Mina vjerujući do kraja da će se njezin otac ipak izvući.