Marijana Mikulić potresena zbog iznenadnog gubitka: 'Crni petak, crna subota, tuga u srcu'

Glumica Marijana Mikulić na svom je Instagramu otkrila tužnu vijest. Marijana se ovih dana morala zauvijek oprostiti od bliske osobe, a iako nije otkrila o kome je riječ koliko ju je potresao gubitak otkrila je u tužnoj objavi.

- Crni petak

Crna subota

Tuga u srcu

Prezirem taj covid i sve što nam je donio, odnio, što nam je od života učinio...

Jedna draga osoba je otišla, a ja ju ne mogu ispratiti..

Barem ne bez posljedica koje bi pogodile mnoge oko mene..

Sretan ti put draga moja..

Pamtit ću tvoj osmijeh, i ruke koje su mnogima od nas uvijek bile tu, kad god smo se ženili, rađali, oplakivali...

Hvala ti na svemu - poručila je shrvana glumica. U komentarima su joj pratitelji odmah počeli izražavati sućut.

Inače, Mikulić je nedavno pratiteljima pokazala i kako se spremila u slučaju uvođenja karantene. - Prijeti nam mogući novi lockdown. SVE MAME: treba nabaviti zalihe pelena, hrane, dezinficijensa.. MARIJANA: ja sam non stop do grla u pelenama, hrani, dezinficijensu. Ja se idem pofarbati. Ako već poludim, da budem barem lijepa - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj se pohvalila novom frizurom. Njezina ideja o novoj frizuri naišla je na odobravanje njezinih pratiteljica na Instagramu koje su pohvalile Marijanu novu boju kose. Dok je Hrvatska bila u karanteni na proljeće Marijani je najteže bilo štop nije mogla vidjeti svoju obitelj koja živi u Bosni i Hercegovini, a nije skrivala ljutnju kad su granice konačno bile otvorene, ali nisu svi mogli prijeći granicu na samom početku otvaranja granica i Marijana je bila jako razočarana i ljuta tada. - I onda knock down! Samo oni koji imaju BiH putovnicu mogu prelaziti nesmetano granicu. Mi koji smo odozdo, a nismo više prijavljeni u BiH i nemamo BiH dokumente, ne možemo ući u BiH! Zašto? Pa jesu otvorene granice ili nisu? Zar posjedovanje BiH putovnice štiti od dobivanja korone i prenošenja iste? Znači oni koje imaju bosansku putovnicu mogu zagrliti svoju majku, a ja ne mogu? Nemam prava na to? Tko to ima pravo donijeti takvu odluku? Ima li ijedne pore, ijednog prava u koje nam neće politika uvući ruke?! Koliko koštaju moje suze danas? Tko to može platiti? I zašto? Može li mi netko odgovoriti?" - pitala se tada. Glumica je bila presretna što je 23. svibnja mogla biti uz svoju mamu koja je slavila 60. rođendan jer su uoči tog datuma granice bile otvorene za sve i ukinuta je samoizolacija za one koji se u Hrvatsku vraćaju iz BiH.

