Preminuo 37-godišnji komičar, prijatelji i poznanici se opraštaju: 'Nije se bojao kontroverznih tema'

Kenny DeForest, stand-up komičar i pisac je preminuo u 38. godini. Kenny je umro 13. prosinca, samo pet dana nakon što je pau s bicikla u Brooklynu. Nedugo nakon nesreće hospitaliziran je i podvrgnut neurološkoj operaciji. Preminuo je okružen roditeljima, obitelji i prijateljima. Imao je krvarenja u mozgu, pišu američki mediji.

"Kenny DeForest bio je uistinu pozitivan utjecaj na sve živote koje je dotaknuo. Kennyjevi posljednji trenuci uključivali su neke od njegovih omiljenih pjesama, priče o njegovom djetinjstvu i sjećanja na njegovu veliku pozitivnost i životnu radost", napisao e njegov prijatelj Ryan Beck koji je pokrenuo GoFundMe stranicu posvećenu za skupljanje novaca za spomenik preminulom komičaru.

Kennyja se mnogi sjećaju iz emisija kao što su The Late Late Show with James Corden i u Late Night with Seth Meyers.

Na službenom X(nekadašnji Twitter) profilu emisije steha Myersa osvanula je objava posvećena DeForestu.

