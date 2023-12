Marija Šerifović postala je majka, poznat spol i moćno ime bebe

Pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007. Marija Šerifović postala je majka. Bebu je, navodno, dobila uz pomoć surogat majke, prenosi Blic. Isto tako, pišu da je riječ o dječaku kojemu je dala ime Mario. Marija je potvrdila da je dobila bebu objavom na Instagramu.

Foto: Instagram

U jednoj televizijskoj emisiji progovorila je o svojoj želji da postane majka.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je Marija prije nešto više od godinu dana.

Isto tako, kada je nedavno na Instagramu s pratiteljima slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, neki su primijetili da ponovno spominje Šerifovića juniora, te da se nešto najvjerojatnije događa po tom pitanju.

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudit ću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvom tjednu listopada. Bez vas Marija Šerifović ne postoji - kazala je tada Marija u videu na Instagramu.

