Premda su im pripremili kraljevski jelovnik, neki su gosti zaželjeli pizzu

Iako su se nakon kraljevskog vjenčanja jela najfinija britanska jela - od janjetine, pa do morskih specijalitetima, čini se kako se netko zaželio jesti pizzu. Kako piše metro, prije nego je počelo večernje primanje princa Charlesa za 200 prijatelja i članova obitelji, u dvorac Windsor stiglo je nekoliko desetaka pizza. Nije poznato je li nešto pošlo po zlu, ili su se kraljevski gosti zaista zažljeli pizze.

Naravno, ovim "pothvatom" pohvalila se i pizzeria koja je dostavila pizze.

- Zaista smo jučer dostavili puno pizza u Windsor. To je samo još jedan dokaz da svaka svadbena večera na jelovniku mora imatii pizzu - napisali su na Twitteru.

We did indeed deliver a load of pizzas to Windsor Castle yesterday. Proof that every wedding banquet must have pizza. We can't confirm or deny that the reception ended with a massive Dough Ball fight. 👑💒🍕#RoyalWedding pic.twitter.com/bjVzhNE0CJ