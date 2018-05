Tko je kraljevska nevjesta koja postaje novom miljenicom britanske nacije

Kada se 2016. princ Harry počeo zabavljati s američkom glumicom Meghan Markle, svi su mislili da je ona samo još jedna u nizu njegovih djevojaka s kojima će puniti stupce tračerskih rubrika, a potom je, njegujući svoj imidž playboya i zločestog dečka, odbaciti kao i njezine prethodnice. No zvijezda serije “Suits” zavukla se princu pod kožu i odlučio ju je zaprositi, što je za sobom povuklo brojne kontroverzije.

Naime, Meghan Markle, pravim imenom Rachel Meghan Markle, prije svega je Amerikanka, pučanka, bavi se glumačkim poslom, iza sebe ima propali brak, afroameričkog je podrijetla (po majci) i odgojena je u katoličkoj vjeri. Zbog svih tih navedenih “zapreka” nitko nije vjerovao da će kraljica Elizabeta II. dati svoj blagoslov ovom braku. No čudo se dogodilo i kraljica je dala zeleno svjetlo pa su 27. studenoga 2017. princ Harry i Meghan svijetu obznanili svoje zaruke i skorašnje, jučerašnje vjenčanje. No nije sve to baš proteklo glatko. Meghan je morala promijeniti vjeru (krstila se u engleskoj crkvi), ugasiti sve svoje profile na društvenim mrežama, ostaviti se glume i u kratkom periodu svladati kraljevski protokol koji ima tisuće pravila, što pisanih, što nepisanih.

Ono što je njoj i princu svakako išlo u prilog velika je podrška javnosti koja se oduševila pravom ljubavlju umjesto još jednim nesretnim, među plemićkim obiteljima dogovorenim brakom. Meghan Markle rođena je 4. kolovoza 1981. u Los Angelesu i tri je godine starija od Harryja. Dijete je iz miješanog braka, otac Thomas Markle, redatelj rasvjete i dobitnik Emmyja, bijelac je, a majka Doria Ragland, socijalna radnica i instruktorica joge, tamnoputa. Stoga je Meghan, dok je odrastala, uvijek ponosno isticala svoje dvojno podrijetlo. Djetinjstvo je provela u Hollywoodu školujući se u privatnoj katoličkoj osnovnoj i srednjoj školi. Potom je upisala sveučilište Northwestern na kojem je diplomirala glumu i međunarodne odnose.

Prije nego se probila na glumačkom nebu, Meghan je za život radila pišući čestitke krasopisom. Prvu zapaženiju ulogu odigrala je u seriji “General Hospital”. Glumila je i u nekoliko epizoda serijala “CSI: New York”, potom u seriji “Fringe”. Godine 2011. dobila je ulogu u seriji “Suits” u kojoj joj je uloga Rachel Zane osigurala međunarodnu slavu i godišnju zaradu od 450 tisuća dolara. Ostvarila je i sporedne uloge u nekoliko filmova. Velik uspjeh postigla je pišući i uređujući blog The Tig na kojem su, među ostalim, gostovale i brojne zvijezde – Ivanka Trump, Jessica Alba, Elizabeth Hurley, Serena Williams... I dok joj je poslovni život bio u uzlaznoj putanji, procjenjuje se da je do umirovljenja zaradila oko 5 milijuna dolara, na privatnom planu nisu joj cvale ruže.

Od supruga Trevora Engelsona, za kojeg se udala 2011., nakon sedam godina veze razvela se dvije godine poslije, 2013., i to poštom. Današnjeg supruga, princa Harryja, upoznala je na spoju naslijepo koji im je namjestila zajednička poznanica. Princ Harry od Walesa rođen je 15. rujna 1984. kao mlađi sin Charlesa, princa od Walesa, i Diane, princeze od Walesa, i šesti je u nasljednoj liniji za prijestolje.

Iako je imao nekoliko višegodišnjih veza, uvijek je punio stupce trač-rubrika. Tek je upoznavši Meghan odlučio da je vrijeme da se smiri i skrasi. Njihova veza, koja je počela spojem naslijepo, od samog je početka krenula munjevitim brzinom. U manje od godinu dana uspjeli su obznaniti svoju ljubav svijetu, zaručiti se i odraditi sve protokole potrebne za kraljevsko vjenčanje. Princ Harry zaprosio je Meghan prstenom koji je izrađen po njegovu nacrtu, a svojevrsni je hommage njegovoj majci Lady Di. Mladi par koji je za kraljevske norme vrlo nekonvencionalan i tim je činom privukao simpatije javnosti. Nakon vjenčanja mladi par nastavit će svoju idiličnu priču, živjet će u kući zvanoj Nottingham Cottage koja je smještena na zemljištu Kensingtonske palače u kojoj žive Harryjev brat William, vojvoda od Cambridgea, njegova supruga Catherine i njihovo troje djece.