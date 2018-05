Lice Harryjeve bivše glavna je šala na društvenim mrežama

Chelsy Davy (32), bivša djevojka princa Harryja, već je dva dana jedna od glavnih tema u britanskim medijima, ali i na društvenim mrežama. Chelsy je s Harryjem bila u vezi sedam godina, a jučer je među prvima došla na vjenčanje.

Mnogi su primijetili kako je njen izraz lica govorio "danas sam ja trebala biti ispred ovog oltara", dok su neki kazali i kako joj nije lako, te kako shvaćaju njenu situaciju.

- Harryjeva bivša pozvana je na vjenčanje, ali ne i na zabavu nakon vjenčanja? Čovjek joj je doslovno rekao "dođi i i vidi moju veličinu, a onda ajde kući" - napisao je jedan korisnik Twittera.

Harry’s ex’s got invited to the wedding but not the after-party?



Man literally said, “come and watch my greatness, then go home”. pic.twitter.com/dWHSaicXj9