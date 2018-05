Britanci napali Beckhama jer je na vjenčanju napravio nešto nedozvoljeno

Jedan od najelegentanijih gostiju na jučerašnjem kraljevskom vjenčanju bio je bivši nogometaš David Beckham, koji je blistao u pratnji supruge Victorie. Društvene mreže jučer su bile pune njegovih fotografija, no mediji su pisali i on nedopuštenoj radnji koju je izvodio u crkvi tijekom vjenčanja.

Naime, kamere su uhvatile popularnog Becksa kako žvače žvakaću gumu usred crkve, što je strogo zabranjeno. Britanci su to odmah primijetili i krenuli s rafalnim objavama na društvenim mrežama.

Highlight so far... David Beckham chewing gum in the Chapel like it’s a football dugout. 😂 #royalwedding #DavidBeckham pic.twitter.com/pUlzrWJH6A — Graham Mann 📇 (@GrahamRMann) May 19, 2018

- Beckhamovo žvakanje u crkvi je definitivni dokaz da otmjenost ne možete kupiti novcem - napisao je jedan gledatelj na Twitteru, dok je drugi napisao kako "David žvače žvaku kao da je na svadbi prijatelja iz puba u lokalnoj općini".

David Beckham chewing gum like he’s down some registry office wedding for Pete from down the pub 🙄 classy #RoyalWedding — Jode (@JudeHey_) May 19, 2018