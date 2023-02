Monica Bellucci (58) i slavni redatelj (64) uhvaćeni kako izmjenju nježnosti na ulici

Talijanska glumica Monica Bellucci (58) u vezi je s redateljem i producentom Timom Burtonom (64). Monica i Tim u vezi su u tajnosti navodno već četiri mjeseca, a fotografi su ih sada uhvatili kako se strastveno ljube na ulici. Glumica i redatelj bili su zajedno za Valentinovo, a uskladili su se i modno pa su oboje bili u dugim crnim kaputima.

Monica je nosila cipele s vrtoglavo visokim tankim potpeticama, a cijeli je 'look' upotpunila s torbom.

PICTURE EXCLUSIVE: Monica Bellucci and Tim Burton share a passionate kiss after secretly dating https://t.co/ZCXpUISJcW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 23, 2023

Prvi put su se upoznali prije 16 godina, ali navodno su se počeli družiti nakon što su se vidjeli na Lumiere Festivalu u Lyonu u listopadu.

Monica je bila počasni gost na festivalu, te mu je dala nagradu za životno djelo. Kada je primio nagradu, Tim je rekao: " U cijelom svom životu, nikada nisam osjećao toliko ljubavi kao danas. Dobrodošli na najbolji pogreb koji sam ikada imao".

Tada su viđeni i kako zajedno ulaze u sobu i kako bi gledali reprodukciju filma Louisa Lumierea. Monica nije bila u vezi ni sa kim nakon što je 2019. prekinula s umjetnikom Nicolasom Lefebvreom. Prije toga bila eje udana ta glumca Vincenta Cassela od 1997. do 2013. Bivša manekenka upoznala je Cassela na setu filam Gillesa Mimounia, L' Appartement. Imaju dvije kćeri, Devu koja je rođena 2004. godine i Leonie koja je došla na svijet 2010. Bili su zajedno tri godine prije nego što su se oženili u Monacu.

Monica je pričala o ljubavi u jednom intervjuu dok je još bila u braku s Vincentom, rada je rekla da ne poznaje racionalnost kada je riječ o vezama.

- Ponese me trenutak i instinkt, Nema racionalnosti, samo emocije. Ili voliš ili ne - rekla je.

Tim je bio u vezi s glumicom Helenom Bonham Carter koju smo nedavno gledali u 'Kruni'. Prekinuli su 2014. Nikada se nisu oženili, ali bili su zajedno 13 godina i imaju dvoje djece. Billyja koji ima 20 godina i Nell koja ima 16.

Helena je o prekidu je progovorila 2016. godine.

- Prođeš kroz veliku tugu. To je smrt veze. Sve se mijenja, tvoj identitet se promijeni - rekla je i dodala: - Svi kažu da u takvim trenucima morate biti jaki, no u redu je biti krhak.

Helena i Tim su se spojili nakon što joj e dao ulogu jednog od majmuna u filmu 'Planet majmuna'.

Poznato je da su živjeli u različitim kućama koje su bile spojene i da je svaka bila uređena tako da bi odgovarala ukusu i stilu vlasnika. Helena je sada u vezi s 34-godišnjim Ryem Dagom Holombeom, od njega je starija čak 22 godine. U Timesu je progovorila o toj razlici u godinama. - Svi stare različito, Moj dečko je nevjerojatno zreo. On je stara duša u mladom tijelu. Ljudi se malo boje starijih žena, no njega ne plaše. Žene mogu biti jako moćne kada ostare - rekla je.

VIDEO Istražili smo zašto norveška predstavnica stoji bolje od Leta 3 na kladionicama