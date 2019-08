Predstavljamo Open air program Sarajevo film festivala

OPEN AIR Program

Subota, 17. kolovoza

TUGA I SLAVA / DOLOR Y GLORIA

Španjolska, 2019, 113 min.

Režija: Pedro Almodóvar

Uloge: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, César Vicente, Asier Flores, Penélope Cruz, Cecilia Roth, Susi Sánchez, Raúl Arévalo, Pedro Casablanc, Julián López

TUGA I SLAVA govori o kreativnom radu, o nemogućnosti da ga se posmatra odvojeno od vlastitog života i o strastima koje bude nadu i život čine smislenim. Prisjećajući se vlastite prošlosti, Salvador osjeća hitnu potrebu da to ispriča i da u toj potrebi pronađe spasenje.

NAGRADE: Cannes Film Festival 2019: Najbolji glumac (Antonio Banderas), Najbolji soundtrack Internationnal Cinephile Society Awards 2019: Najbolji glumac, Prix de Jury

Nedjelja, 18. kolovoza

JADNICI / LES MISÉRABLES

Francuska, 2019, 102 min.

Režija: Ladj Ly

Uloge: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez, Luciano Lopez, Jaihson Lopez, Jeanne Balibar, Omar Soumare, Sana Joachaim, Lucas Omiri

Stéphane se nedavno pridružio policijskoj jedinici za borbu protiv kriminala u pariskom predgrađu Montfermeil, u koje je Victor Hugo smjestio radnju svog slavnog romana “Jadnici”. Zajedno s novim kolegama i iskusnim članovima jedinice – Chrisom i Gwadom –

Stéphane ubrzo otkriva da među lokalnim bandama vlada velika napetost.

NAGRADE: Cannes Film Festival 2019: Nagrada žirija, Durban International Film Festival (2018): Najbolji film, Najbolji scenarij

GOSTI FESTIVALA:

Ladj Ly, redatelj

Damien Bonnard, glumac

Alexis Manenti, glumac

Djibril Zonga, glumac

i ekipa filma

Ponedjeljak, 19. kolovoza

PARAZIT / GISAENGCHUNG

Južna Koreja, 2019, 131 min.

Režija: Joon Ho Bong

Uloge: Kang Ho Song, Sun Kyun Lee, Yeo Jeong Cho, Woo Shik Choi, So Dam Park, Jung Eun Lee, Hyae Jin Chang

Četiri člana porodice Ki-taek izrazito su bliski, ali budući da su svi redom nezaposleni, pred njima je mračna budućnost. Nakon što ga za dobro plaćen posao tutora preporuči prijatelj, student na prestižnom univerzitetu, Ki-wooa, sina, obuzima nada da će početi ostvarivati redovne prihode. Svjestan očekivanja vlastite porodice, odlazi na intervju u porodični dom Parkovih...

NAGRADE:

Cannes Film Festival 2019: Zlatna palma, International Cinephile Society Awards 2019: Najbolji redatelj, Sydney Film Festival 2019: Najbolji film

Utorak, 20. kolovoza

ŠAVOVI

Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, 2019, 105 min.

Režija: Miroslav Terzić

Uloge: Snežana Bogdanović, Marko Baćović, Jovana Stojiljković, Vesna Trivalić, Dragana Varagić, Pavle Čemerikić

Kada krojačica Ana na kuhinjski sto spusti tortu, njena kćerka, adolescentica Ivana, samo odmahne glavom i okrene joj leđa. Anin muž Jovan također traži od nje da prestane s tim. Naime, Ana pravljenjem torte obilježava rođendan svoga sina koji je, prema tvrdnjama bolničkog osoblja, umro odmah po rođenju. Da je živ, napunio bi dvadeset godina.

NAGRADE: Berlin International Film Festival 2019: Europa Cinemas – Najbolji film u Panorama sekciji, Međunarodni filmski festival u Beogradu FEST (najbolja glumica – Snežana Bogdanović,, Nagrada Nebojša Đukelić, Nagrada FIPRESCI), Pula Film Festival – Najbolji scenarij (Elma Tataragić), Lecce European Film Festival - Najbolji scenarij (Elma Tataragić), Beijing International Film Festival 2019- Best new screenwriter (Elma Tataragić), Las Palmas Film Festival – Najbolja glumica – Snežana Bogdanović, Dunia Ayaso Award- Elma Tataragić

GOSTI FESTIVALA:

Miroslav Terzić, redatelj

Snežana Bogdanović, glumica

i ekipa filma

Srijeda, 21. kolovoza IT MUST BE HEAVEN

Francuska, Katar, Njemačka, Kanada, Turska, Palestina, 2019, 97 min.

Režija: Elia Suleiman

Uloge: Elia Suleiman, Tarik Kopti, Kareem Ghneim, George Khleifi, Ali Suliman, Fares Muqabaa, Yasmine Haj, Nael Kanj, Asmaa Azaizy, Grégoire Colin, Vincent Maraval, Claire Dumas, Antoine Cholet, Eric Cornet, Yumi Narita, Kengo Saito, Stephen McHattie, Raïa Haïdar, Fadi Sakr, Kwasi Songui, Guy Sprung, Nancy Grant, Alain Dahan, Gael García Bernal

Elia Suleiman bježi iz Palestine kako bi pronašao novi dom, samo da bi otkrio da ga Palestina prati gdje god da krene. Obećanje novog života pretvara se u komični niz grešaka: koliko god daleko da otputuje – od Pariza do New Yorka – nešto ga uvijek podsjeća na domovinu.

NAGRADE: Cannes Film Festival 2019: Specijalna nagrada žirija, FIPRESCI nagrada za najboji film u konkurenciji

GOST FESTIVALA:

Elia Suleiman, redatelj

Četvrtak, 22. kolovoza

LIJEPO DOBA / LA BELLE ÉPOQUE

Francuska, 2019, 115 min.

Režija: Nicolas Bedos

Uloge: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Michaël Cohen

Victoru, muškarcu u šezdesetim godinama života, svijet se okrene naopačke kada mu Antoine, poduzetnik u usponu, ponudi da isproba jedinstven i novi vid zabave. Koristeći mješavinu kazališnih trikova i uprizorenja prošlih događaja, Antoineova kompanija

omogućava klijentima povratak u doba po vlastitom izboru. Victor se odlučuje vratiti četrdeset godina unazad, i ponovo proživjeti najljepši tjedan svog postojanja.Tjedan kada je upoznao ljubav svog života.

Out of Competition – Cannes Film Festival 2019

Petak, 23. kolovoza

BILO JEDNOM... U HOLLYWOODU / ONCE UPON A TIME ... IN HOLLYWOOD

SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2019, 159 min.

Režija: Quentin Tarantino

Uloge: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry, Dakota Fanning

Televizijski glumac na zalasku karijere i njegov kaskader nastoje pronaći svoje mjesto pod suncem u Los Angelesu 1969. Posljednje su godine holivudskog zlatnog doba, hipi pokret je na vrhuncu, a Rick Dalton, nekadašnja zvijezda televizijskih vestern serija, i njegov dugogodišnji dvojnik Cliff Booth se bore za uspjeh u prijestolnici filmske industrije, promijenjenoj do neprepoznatljivosti. Međutim, Rickijeva prva komšinica nije nitko drugi do slavna Sharon Tate.

NAGRADE: Cannes Film Festival 2019: Palm Dog Golden Trailer Awards 2019: Golden Trailer International Cinephile Society Awards 2019: ICS nagrada – najbolji scenarij