Snježana Mehun pozirala u prozirnom ogrtaču pa pokazala uvredljivu poruku koju je dobila od hejtera

Poduzetnica Snježana Mehun (50) uživa sa zaručnikom Franzom Schillingerom po Europi, a svoje doživljaje s putovanja često dijeli na društvenim mrežama. No, ovaj put je pokazala i drugu stranu medalje pa je tako podijelila hejtersku poruku koju je dobila od jednog profila koji joj se prvo javio s upitom za suradnju. Međutim, nakon što mu Snježana nije odgovorila, uputio joj je uvredljivu poruku.

"Instagram je čudo", napisala je Snježana uz poruku koju je dobila.

Foto: Instagram

Snježana se nedavno oglasila na Instagramu u prozirnom kaftanu iz hotelske sobe u Barceloni. Za fotografiju na kojoj pozira s izbačenom nogom zaslužan je njen zaručnik.

'Guten morgen. Iza mog kaftana skrivena je divna gotička crkva jer meni kao gostu hotela uvijek je bitan pogled, a ovaj pogled oduzima dah. Opsjednuta sam starim crkvama, tvrđavama, dvorcima... Kao pasionirani student arheologije to mi je velika strast. Ipak, fotograf Franz Schillinger nije procijenio da je to u ovom kadru važno tako da ste ostali uskraćeni za tu divotu! Ja, ganz genau. On je očito procijenio da selo bez crkve i žena bez... Nastavite sami', napisala je Mehun.

Fotografija je za par sati skupila gotovo 300 lajkova, a pratitelji su zadovoljni pogledom koji vide. 'Što jest, jest, lijep pogled', jedan je od komentara pratitelja.

Foto: Hrvatski hrvački savez Podsjetimo, poduzetnica koja stoji iza modnog brenda Duchess udat će se za svojeg zaručnika ovoga ljeta na jednom privatnom otoku na Jadranu.

'Htjeli smo da vjenčanje bude povezano s onime čime se Franz bavi, a i smatramo da je hrvatska obala jedinstvena. Na jelovniku će biti mediteranski specijaliteti, a glazba će zbog gostiju iz inozemstva biti i domaća i strana. Franz još traži bijelo odijelo, koje će vjerojatno kupiti u Beču jer ga nismo uspjeli pronaći u Veneciji, a vjenčanica mi se već izrađuje. Prema mojim uputama će je napraviti Tin Brišar, dizajner za Duchess, a bit će bijela i asimetrična Imat će otvoreniji dekolte, korzetirani struk i lagani sirena kroj. Moj je stav da mladenka mora blistati od sreće, a ne zbog previše grandiozne haljine u obliku torte. Tin će napraviti i cvjetne aranžmane od mediteranskog bilja.', ispričala je tada Snježana.

Foto: Hrvatski hrvački savez VIDEO Severina više ne prati Igora na Instagramu, a on je obrisao sve zajedničke fotografije