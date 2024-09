Pratitelji napali Nedu Ukraden da koristi photoshop, ona im odbrusila: 'Kako da me voli takva spodoba?'

Pjevačica Neda Ukraden (74) već godinama oduševljava svoje obožavatelje mladolikim izgledom. I dok je veliki broj njenih fanova hvali njenu liniju i besprijekorni stil, ima i onih koji se ne slažu i kritiziraju.

Na svom Instagram profilu nedavno je objavila novu fotografiju na kojoj pozira u jednostavnom ljubičastom jednodijelnom kupaćem kostimu. "Zbogom more, odoh u planine," napisala je uz objavu, citirajući poznatu pjesmu Bijelog dugmeta.

Neki pratitelji su je optužili da je tajna njenog besprijekornog izgleda zapravo photoshop.

"Photoshop i od babe napravi curu", "Lako ti je tako izgledati kad nisi digla ništa teže od žlice", "Nedo, imaš 70 godina i u gaćama se slikaš,", pisali su joj neki pratitelji.

"Žena zmaj. Godine ne postoje, izgled, stas, glas, a energija tinejdžerke. Bravo", "Divna žena, za svaku pohvalu", "Bože, Nedo, imam 26 godina i nikad te ne bih puštao iz kreveta, nestvarno je koliko si seksipilna", "Zgodna žena, diva, kraljica Balkana", pisali su joj drugi.

Na kraju se javila i sama Neda, koja je odgovorila kritičarima.

- Ajd što si slabovidna pa ne vidiš šta je photoshop, a šta nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je OK, jer, kako da me voli takva spodoba? Ali što imaš potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš. Uh, kako je to jadno. A meni drago - poručila je Neda.

Inače, pjevačica je nedavno proslavila 74. rođendan, a na Instagramu je objavila fotku na kojoj je u badiću. "Koliko mi je godina? Taman! Bez filtera i efekata. Da živim i uživam u životu, svojoj divnoj obitelji, glazbi, najboljoj publici koju čovjek može poželjeti. To isto želim i vama! Hvala svima na divnim željama i pozdravima! Ljubi vas vaša Neda", napisala je pjevačica uz objavu. Brzo su se nanizali komentari u kojima su joj pratitelji poželjeli sve najbolje za rođendan, dok su neki od njih pisali i da odlično izgleda.

"Radost i sreća nek‘ ispune ovaj dan jer na današnji dan je rođena osoba koja mi uvijek uljepša svaki dan i inspirira me da budem bolja osoba. Žena, majka (baka), kraljica – jednom riječju SIMPLY THE BEST", jedan je od takvih komentara.

