Poznatu pjevačicu pogodili pićem na pozornici, ona uzvratila, pa otkrila da je pjevala na playback

Reperica Cardi B nastupala je u Las Vegasu, a tijekom koncerta netko iz publike bacio je piće na nju. Nastavak je to trenda koji se dogodio i drugim slavnim glazbenicima gdje obožavatelji na njih bacaju razne predmete. No, Cardi ovom obožavatelju nije ostala dužna. Naime, pjevačicu je to jako razljutilo pa je brzo bacila mikrofon prema osobi i počela vikati na nju.

Ubrzo su reagirali djelatnici osiguranja, a ljuta pjevačica prestala je pjevati. Da stvar bude gora, njezina se pjesma nastavila jer se očito radilo o playbacku.

Cardi B was performing in Las Vegas and someone threw a drink at her! Check it out !!! #cardib pic.twitter.com/zCldoWBhes