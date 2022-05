Poznati voditelj iznenadio kolege svojim priznanjem: ‘Perem kosu jednom u dva mjeseca‘

Voditelj James Corden (43) sve je iznenadio svojim praznanjem o pranju kose. Naime, Corden je u svom kasnovečernjem showu komentirao ograničenje potrošnje vode u okrugu Los Angeles, koje je karakteristično za ovo doba godine, kako bi se izbjegla suša. Vlasti ovog okruga zamolile su svoje građane da smanje potrošnju vode prilikom zalijevanja travnjaka, da izbjegnu punjenje bazena i slične stvari, ali u kriznim situacijama morali su pronaći i druge načine kako se voda može uštedjeti. Jedan od njih jest i zamolba građanima da svoje dnevne rituale, poput tuširanja, skrate.

Apele su poslale i brojna poznata lica, a Cordena je iznenadila zamolba da se smanji vrijeme tuširanja na četiri minute. On je kazao da njegovo tuširanje traje upravo toliko.

- Koliko vremena ljudi provode pod vodom? Ako je prosjek deset minuta, to znači da postoje i drugi ljudi kojima treba dvadeset minuta. Ja ulazim i odlazim za četiri minute - rekao je. On je inzistirao na tome da je to i više nego dovoljno vremena, jer za tuširanje koristi samo gel, a ne koristi dodatne proizvode poput šampona ili regeneratora.

- Kosu perem samo svaka dva mjeseca - dodao je James na iznenađenje većine svojih kolega.

Inače, Corden je voditelj popularnog showa 'The Late Late Show' koji se emitira od 2015. godine, a istaknuo se i poznatim Carpool karaokama sa slavnima koje objavljuje i na YouTubeu.

