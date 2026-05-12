Večeras je prvo polufinale Eurovizije! Evo koje po redu nastupaju Lelekice i kako možete glasati

U bečkoj dvorani Wiener Stadthalle večeras u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu počinje prvo polufinale jubilarnog 70. izdanja Eurovizije. Hrvatsku predstavlja peteročlani ženski sastav Lelek s pjesmom "Andromeda", a na pozornicu izlaze treće po redu. Njihova pjesma, koja spaja etno i pop zvuk, moćna je balada o snazi žena, a mnogi ih svrstavaju među favorite večeri. Uoči prvog polufinala sinoć je održana generalna proba natjecanja s koje fotografije možete pogledati u naslovnoj galeriji. Veliko finale na rasporedu je u subotu, 16. svibnja.

Ove su godine uvedene promjene u glasanju, a ključna novost je povratak stručnog žirija u polufinale, pa će se o finalistima odlučivati kombinacijom glasova publike i žirija u omjeru 50:50. Broj glasova po osobi smanjen je s 20 na 10. Gledatelji u Hrvatskoj mogu glasati u večerašnjem polufinalu i u finalu, no ne i za vlastitog predstavnika.

Glasati se može tako da nazovete 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25), pošaljete SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25), a gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na vote.eurovision.com. Cijena poziva je od 0,50 do 0,67 €, dok SMS i online glas stoje 0,49 €.

Uz Hrvatsku, u prvom polufinalu natječe se još 14 zemalja, a samo deset najboljih osigurat će prolazak u finale. Konkurenciju našim djevojkama čine, između ostalih, predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Finske, Izraela, Poljske i Srbije. U ovoj večeri pravo glasa imaju i Njemačka te Italija, koje su izravno plasirane u finale.

Prijenos sve tri večeri bit će dostupan na Prvom programu Hrvatske televizije (HTV1) i putem platforme HRTi s početkom u 21 sat. Voditelji ovogodišnjeg natjecanja, koje se održava pod sloganom "United by Music", su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a komentator prijenosa za Hrvatsku ponovno je Duško Ćurlić.