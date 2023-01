Poznati regionalni glumac i voditelj o velikoj životnoj tragediji: 'Izgubio sam troje djece ali ne gubim nadu'

Sarajevski glumac i voditelj Dragan Marinković Maca (54) želi da osim sinova Leva i Fjodora, koje je dobio s bivšim partnericama, ima i kćerku. Nakon gubitka trojki, on i partnerica Jovana nisu uspjeli dobiti dijete, što im je velika želja, pa sada pokušavaju usvojiti djevojčicu.

- Išao sam u Crnu Goru na sastanak s direktoricom Doma za nezbrinutu djecu. Prvo sam mislio da ću usvojiti dijete iz Srbije, ali ovdje je oko 10.000 ljudi podnijelo zahtjev, dok je situacija u Crnoj Gori potpuno drugačija. Tu smo već u procesu, ali ne bih previše o tome. Stotine je sastanaka i razgovora potrebno da se dođe do kraja - kazao je Maca za Svet, koji se nakon stravičnog gubitka triju beba s Jovanom sklonio u Hercegovinu kako bi to prebolio, no želja za djetetom, biološkim ili posvojenim, nije ih napustila.

Dragan Marinković Maca odavno je progovorio o svojoj obitelji i tragediji koja je zadesila njega i njegovu partnericu koja je, inače, od njega mlađa više od 20 godina. Naime, Maca i njegova Jovana izgubili su trojke.

- Jovana zaslužuje imati djecu, nažalost, mi smo imali tu tešku situaciju, pa će dati Bog da nas dvoje postanemo roditelji. Htio bih 20 djece, nitko neće biti gladan. Moja najveća želja u životu je imati 11 djece, nogometni tim, živjeti u hacijendi. Nas 13 za stolom... Njoj je to bila prva trudnoća, bilo je jako loše. Tako je to, mnogi parovi to prolaze, tko zna čime nas truju - rekao je Marinković.

Dodao je da se Jovana odlično slaže s njegovim sinovima, koji su sada veliki momci. Maca je svojevremeno progovorio i o svojim bivšim ljubavima s kojima ima djecu, te otkrio da je sa svima njima u dobrim odnosima.

- U civiliziranim smo odnosima, nema veze što nismo zajedno, imamo plod naše ljubavi. Desilo se, ja sam roditelj. A ako su nastale u pijanoj noći, to je moje dijete - zaključio je Maca.

Inače, Maca je vrlo popularan u cijeloj regiji, ponajviše zahvaljujući svojoj monodrami “Kakva ti je žena, to ti je život” s kojom je nekoliko puta gostovao u Zagrebu.

