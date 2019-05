Poznati glazbenik se ispričao Natalie Portman zbog 'neprikladnih' izjava

Američki glazbenik Moby ispričao se glumici Natalie Portman nakon prepirke nastale poslije izjave da su njih dvoje prije 20 godina navodno bili u vezi, piše BBC.

DJ i producent je na Instagramu napisao da su brojne kritike iznesene na račun njegove autobiografije objavljene pod nazivom "Then It Fell Apart", zapravo točne. Dodao je i kako smatra da se prema Natalie, kada su se upoznali trebao ponašati puno odgovornije i uz više poštovanja.

Glumica je ranije tijekom tjedna opovrgnula glazbenikove tvrdnje po kojima su se ona i Moby viđali te je njegovo ponašanje nazvala "neprikladnim".

"Ja sam bio ćelavi pijanac, a Natalie Portman prelijepa filmska zvijezda. No bila je u mojoj garderobi i ondje je sa mnom koketirala", napisao je Mobi opisujući susret iz 2001. godine kada ga je Portman navodno pozvala na sastanak nakon nastupa. Kazao je i da su bili u kratkoj romantičnoj vezi.

No glumica je na to odgovorila da je opis njihova odnosa netočan te Mobyja nazvala "jezivom osobom" koja je prešla sve granice.

"Baš me iznenadilo kad sam čula da je naše kratko poznanstvo opisao kao 'hodanje'. Naime, ja se sjećam puno starijeg muškarca koji se prema meni ponašao jezivo, a ja sam tada tek završila srednju školu", rekla je Portman u intervjuu za Harper's Bazaar.

"Rekao je i da sam tada imala 20 godina, a to je definitivno netočno. Bila sam tinejdžerica..., tek sam bila napunila 18. Uznemirujuće je to što je ovu priču iskoristio da bi mu se knjiga bolje prodavala".

Glumica je jedna od glavnih pripadnica pokreta angažiranog protiv spolnog uznemiravanja koji djeluje pod nazivom "Time's Up". Kazala je i da Mobyjeva knjiga sadrži nekoliko "činjeničnih pogrešaka i izmišljotina".

Moby je u subotu na Instagramu napisao da je, nakon nekoliko dana shvatio kako su brojne kritike koje su mu upućene bile točne. Priznao je da je bilo "uistinu bezobzirno" što Natalie Portman i ostale osobe koje se u knjizi spominju, nije unaprijed obavijestio da ih u svojim memoarima spominje.

"Vodeći računa o gotovo četrnaestogodišnjoj razlici u godinama između mene i Natalie, priznajem da sam trebao postupiti odgovornije i s više poštovanja kad smo se ona i ja upoznali prije gotovo 20 godina", napisao je američki glazbenik.

Ovo nije prvi put da Moby govori o navodnoj vezi s Portman. Za časopis "Spin" godine 2008. je izjavio da su bili u "kratkoj vezi", zbog čega je postao metom ljutitih obožavatelja "Ratova zvijezda".

"Ne možeš 'hodati' s majkom Lukea Skywalkera, a da te ne mrze iz dna duše", rekao je tada, aludirajući na ulogu koju je Portman tumačila u serijalu o "Ratovima zvijezda".