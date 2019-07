Poznata glumica o teškom periodu: Potrošila sam zadnji novac i spavala na madracu

Glumicu Ruby Rose prozvali su novom Angelinom Jolie kada se pojavila na sceni, a ulogom u seriji "Orange is the new black" stekla je veliku popularnost.

Bivši model i voditeljica rodom iz Australije prisjetila se na društvenim mrežama kako joj nije život uvijek bio lagan i kako je prije slave prolazila težak period pokušavajući uspjeti u Hollywood. Napisala je kako je spakirala torbe i ostavila obitelj i prijatelje, svoju tadašnju karijeru modela kako bi okušala sreću u Hollywoodu.

- Dvije godine nakon pokušaja traženja menadžera ili agenta potrošila sam posljednji novac koji sam zaradila u više od deset godina provedenih u showbizzu. Spavala sam na madracu na napuhavanje i moja viza vrijedila je još samo šest mjeseci. Bila sam na rubu da odustanem i onda sam snimila kratki film 'Break free' - napisala je Ruby u svojoj objavi.

Filmom "Break free" htjela je skrenuti pažnju na položaj transrodnih osoba i pričala je i o svojoj seksualnosti. Kaže kako je priznanjem da je lezbijka riskirala gubitak nekih poslova, ali nije se više htjela skrivati.

- Break free je promijenio moj život na mnogo načina. Ponosna sam na to i nisam tada znala da će mi taj film promijeniti život i otvoriti mi mnoga vrata. - napisala je glumica.