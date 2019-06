Bradu je prekipjelo, ako ga Angelina ne posluša čeka je velika novčana kazna

Brakorazvodna parnica Angelina Jolie i Brada Pitta još nije okončana, a glumcu je sada prekipjelo i svojoj uskoro bivšoj supruzi postavio je ultimatum.

Rekao je da mora potpisati papire o razvodu ili će se suočiti s novčanim kaznama. Glumcu je dosta odugovlačenja i nakon tri godine, koliko je prošlo od predavanja papira za razvod, želi zatvoriti to poglavlje, a Angelina stalno oteže i ima nove zahtjeve.

Od svojih odvjetnika Brad Pitt je zatražio da zamoli sud da odredi datum do kojeg Angelina mora potpisati razvod i ako to ne učini da joj odrede veliku novčanu kaznu. U travnju je objavljeno kako je sudac John Ouderkik produžio rok za potpisivanje razvoda do kraja 2019. godine.

– Tijekom cijelog procesa Brad je bio iznimno strpljiv i smiren iako je u više navrata njegovo strpljenje bilo na rubu izdržljivosti. Sada mu je dosta i iako je smirena osoba ovo je sve skupa prevršilo mjeru i odlučio je stati na kraj tome i dovesti taj razvod kraju – izjavio je njegov blizak prijatelj za The Sun.

Dodao je kako je 55-godišnjem glumcu dosta Angeline i njenih zahtjeva zbog kojih se ovaj cijeli proces nepotrebno odužio.

- Ima dojam da je za Angelinu ovo postala igra – kaže prijatelj. Dodaje kako Angelina želi da opet budu obitelj i možda se potajno nada da će joj se Brad vratiti i zato je toliko komplicirala oko svakog detalja razvoda.

Jedino oko čega su se, nakon dugo pregovaranja, uspjeli dogovoriti je da imaju zajedničko skrbništvo nad njihovo šestero djece.

