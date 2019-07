Glumac izboden nožem usred bijela dana, teturao i vikao da zovu pomoć

Glumac Simon Yam (64) usred bijela dana izboden je nožem u trbuh na pozornici ispred nove trgovine u Guangzhou, a počinitelj je prema policijskim izvještajima ulovljen na samom mjestu događaja.

Na snimkama koje su počele kružiti vidi se da Yam stoji na pozornici, a nepoznati muškarac se u njega zalijeće na njega te vadi nož iz džepa.

#Trending! Hong Kong actor #SimonYam attacked by unknown man at media event. Yam walked away bleeding from an apparent stab wound to the abdomen. The attacker was apprehended by police. A representative for Yam tells media that the actor is stable, the wound has been cleaned. pic.twitter.com/tnMEzBgbXV