Radio Tvornica, nezavisni radio zagrebačke Tvornice kulture, nedavno se vratio na digitalnu DAB platformu, čime je otvorena nova faza njegova razvoja. Uz poznata voditeljska imena poput Renate Belc Krog, Ivane Pevec i Marka Tomšića (Ifka i Šaman), program se profilirao kao svježa alternativa ustaljenom radijskom formatu domaćih etera. Dinamičan sadržaj, glazbeni izbori koji izlaze iz okvira standardne ponude te naglasak na urbanu kulturu i podršku domaćim nezavisnim autorima čine ga prepoznatljivim među rastućom skupinom slušatelja koja traži drukčiji pristup radiju. Povratak na DAB ujedno označava i jaču tehničku prisutnost na tržištu koje se polako navikava na digitalni prijem, a istodobno potvrđuje želju da se Radio Tvornica pozicionira kao ozbiljan igrač u sferi nezavisnog etera. Bliska povezanost s koncertnim programom Tvornice kulture daje mu dodatnu autentičnost te direktnu vezu s publikom kojoj je važno osjetiti duh grada i njegovu scenu. U vremenu kad se radio sve više oslanja na uniformirane playliste i komercijalne formate, Radio Tvornica nastoji ponuditi osobniji pristup slušanju. O izazovima povratka na DAB te planovima razgovarali smo s glavnim urednikom Radio Tvornice Danielom Berdaisom.

Radio Tvornica vratila se na DAB platformu - što za vas znači ovaj povratak i koliko je to važno za sam radio i slušatelje?

Povratak na DAB za nas je veliki iskorak jer ponovno ulazimo u prostor modernog digitalnog emitiranja. To znači kvalitetniji signal, širu dostupnost u automobilima i bolju povezanost sa slušateljima koji traže suvremene načine konzumacije radija. Za nas je to potvrda da Radio Tvornica pripada budućnosti radijskog emitiranja.

Odsad se možete čuti u Rijeci te Istri. Imate li već povratne informacije s tih područja, kakva su očekivanja?

Već sada dobivamo pozitivne reakcije iz Rijeke i Istre. Tamošnja publika je otvorena za nove sadržaje i posebno cijeni našu nezavisnu, alternativnu orijentaciju. Očekujemo da će upravo ta područja, s bogatom kulturnom i glazbenom scenom, brzo prepoznati Radio Tvornicu kao svoju postaju.

Kako gledate na razvoj digitalnog radija u Hrvatskoj? Mislite li da će DAB u dogledno vrijeme zamijeniti klasično FM emitiranje?

Ako se ugledamo na europske trendove, DAB je budućnost, ali ne vjerujemo da će FM potpuno nestati preko noći. Posebno ne u Hrvatskoj. Proces će trajati godinama. No jasno je da digitalni radio donosi nove mogućnosti - od boljeg zvuka do većeg broja kanala i dodatnih sadržaja. Razvoj DAB platforme prvenstveno ovisi o OiV i medijskoj strategiji države. Kako god, DAB scena u ovom trenutku u našoj zemlji nije baš na zavidnoj razini, a mi smo među pionirima tog razvoja u Hrvatskoj.

Radio Tvornica je od početka zamišljena kao alternativni, nezavisni radio. Po čemu se, po vašem mišljenju, razlikujete od ostalih postaja na domaćem eteru?

Razlikujemo se u tome što nismo vođeni isključivo komercijalnim interesima. Naš fokus je na glazbi koja ima umjetničku vrijednost i na sadržajima koji potiču kritičko razmišljanje. Nismo dio mainstreama, nego nudimo i alternativu koja nedostaje u radijskom prostoru. Definitivno se razlikujemo i po broju glazbenih brojeva koje emitiramo te činjenici da glazbu ne biraju algoritmi nego ljudi.

Kakva je filozofija vašeg glazbenog odabira? Koje žanrove i izvođače želite približiti publici?

Naš glazbeni program temelji se na mixu rock'n'rolla, alternativnog rocka, indie sceni, elektronskoj i urbanoj glazbi, chart hitovima, uz naglasak na izvođače koji često nemaju priliku doći do etera. Želimo publici otvoriti prozor prema novim imenima, ali i podsjetiti na glazbene klasike.

Koliko u eteru prostora dajete hrvatskim nezavisnim autorima i novoj urbanoj sceni?

Hrvatskim nezavisnim izvođačima dajemo puno prostora - to je dio našeg identiteta. Smatramo da domaća scena ima nevjerojatnu snagu i raznolikost, i želimo da se čuje, pogotovo među mlađim generacijama. Osmislili smo jedinstveni program pod nazivom Scenica koji uz medijsku podršku novoj domaćoj sceni otvara i vrata Tvornice kulture. Tu je i Burn Out koji je nastao s ciljem osnaživanja i jačanja nezavisne glazbene scene te regionalnih izvođača, a u suradnji s diskografskom kućom Croatia Records. Interes za svirku u Malom pogonu je velik - nakon što je zaprimljeno više od 100 prijava, izabrani su prvi izvođači koji će zasvirati u prva tri koncertna termina tijekom rujna i listopada. Tako su nam ovaj tjedan na pozornicu došli Šteker i Škola, zatim će u srijedu, 1. listopada, pod svjetla reflektora stati Buža, Soba 9 i Hrđavi. Treći će se koncert u sklopu Burn Outa održati u srijedu, 22. listopada, a svirat će Vever, Valtzer i Žoržet. Sve to intenzivno prati Radio Tvornica.

Kako balansirate između glazbe, razgovornog programa i sadržaja vezanih uz kulturni život Zagreba i šire?

Balans je ključan. Glazba je u središtu, ali kroz razgovore, intervjue i emisije povezane s kulturom nastojimo dati kontekst i stvoriti osjećaj zajednice. Ne želimo biti samo "playlist radio", nego živa platforma za kulturu i ideje.

U vašem timu su prepoznatljiva radijska imena poput Renate Belc Krog, Ivane Pevec i Marka Tomšića Šamana. Koliko vam je važna ta poveznica s legendarnom Radio 101 ekipom?

To je izuzetno važno jer oni donose iskustvo, znanje i autentičnost. Radio 101 je svojevremeno oblikovao radijski eter, a ta energija i duh slobodnog, hrabrog radija žive i dalje kroz Radio Tvornicu.

Donose li oni i danas onu prepoznatljivu "energiju 101-ice" i kako ih mlađa publika doživljava?

Apsolutno. Ta energija je i dalje prisutna, samo prilagođena novim vremenima. Mlađa publika ih doživljava kao autentične i iskrene, što je rijetkost na današnjoj medijskoj sceni. Oni su most između prošlosti i budućnosti radija.

Tko je vaša glavna publika? Imate li podatke o slušanosti i profilu slušatelja?

Naša publika je raznolika, ali najviše nas slušaju mladi ljudi u kasnim dvadesetima i tridesetima, kao i oni koji su odrasli uz Radio 101 i sada traže nešto slično, ali novo. Profil slušatelja pokazuje da privlačimo urbanu, znatiželjnu i kulturno aktivnu publiku.

Kao nezavisni radio, kako osiguravate financiranje? Ovisite li o oglasima, projektima ili suradnjama s kulturnim institucijama?

Naše financiranje je kombinacija - imamo oglašivače koji prepoznaju vrijednost našeg radija, ali i surađujemo s kulturnim institucijama, festivalima i projektima. Time čuvamo nezavisnost i stabilnost.

Koliko publika koja dolazi na koncerte u Tvornicu kulture prelijeva i na frekvenciju Radio Tvornice?

Sinergija je velika. Ljudi koji dolaze u Tvornicu kulture prirodno su zainteresirani i za Radio Tvornicu jer je riječ o istoj filozofiji - podršci kvalitetnoj glazbi i nezavisnoj sceni. To je publika koja zna što želi i pronalazi nas i na frekvenciji.

Sad kad ste se vratili na DAB, koje su vam ambicije za sljedeće razdoblje - širenje na još novih područja, veća ulaganja u program ili možda i FM?

Naš primarni cilj je jačanje prisutnosti na DAB-u i ulaganje u kvalitetu programa. Ako se ukaže prilika, ne bježimo ni od FM-a, ali vjerujemo da budućnost leži u digitalnom emitiranju. Također, planiramo jače povezivanje s publikom kroz događaje i projekte.

Pripremate li neka iznenađenja u programu ili nove projekte koje slušatelji mogu očekivati do kraja godine?

Da, radimo na novim emisijama koje će dodatno otvoriti prostor mladim autorima i publici dati više interakcije. Također planiramo specijalne glazbene programe i još užu suradnju s koncertnom dvoranom Tvornica kulture u Zagrebu i Pogonom kulture u Rijeci. Želimo da se osjeti svježina i stalna dinamika.

I za kraj - kakvu ulogu vidite da će Radio Tvornica igrati na hrvatskoj radijskoj sceni za pet ili deset godina?

Vidimo se kao prepoznatljiva platforma nezavisnog radija koja će oblikovati glazbeni ukus, podržavati nove autore i biti glas kulture u Hrvatskoj. Za pet godina želimo biti sinonim za kvalitetan, hrabar i drugačiji radio.