Beogradska glumica: 'Živimo u vrijeme kad je svaka želja za boljim društvom tumačena kao nelojalnost domovini'

Nedavno sam na Festivalu Ljubljana imao privilegij gledati sjajnu predstavu "3 sestre remix". Nju su zajedno osmislili i kreirali redatelj Ivica Buljan i dramaturginja Manca Sevšek Majeršič, koja je ujedno prevela i prilagodila tekst slavne Čehovljeve drame. U predstavi koja se od premijere prošle jeseni otprilike jednom mjesečno, pred ograničenim brojem gledatelja, izvodi u tri različita prostora na Križankama, u koprodukciji Festivala Ljubljana i malog Teatra Tivoli, igra i beogradska glumica Milena Vasić. Šira je publika dobro poznaje iz televizijskih serija, kvizova i zabavnih programa. Međutim, njezin trajni glumački dom i mjesto ostvarenja umjetničkog poziva je pozornica Jugoslovenskog dramskog pozorišta čija je članica već dvadeset i pet godina.