Postoje sasvim dobri razlozi zašto ljudi gledaju One Piece

One Piece, Netflix

Kada smo vidjeli ovu seriju u Netflixovim najavama, nismo bili sigurni što zaključiti pa smo pričekali da je pogledamo. I bilo je to u redu, ali nekako, učinilo nam se, malo previše neobično. Međutim, ta neobičnost očito je upalila jer je ova serija izrazito visoko ocijenjena te više nema razloga ne posvetiti joj nekoliko redaka. Priča se temelji na manga stripu istog imena koji je napravio Eiichiro Oda, koji je u seriji bio i glavni konzultant. Još je interesantnije što su članovi ekipe koji u seriji imaju neku važniju ulogu, uključujući i glumce, sasvim nepoznati. Osim legendarnog Iana McShanea koji je narator. Zanimalo nas je, naravno, kako to da interesantna ali doista bitno drukčija serija u usporedbi s velikom većinom ostalih koje se vrte posljednjih mjeseci po streamerima dobiva tako visoku ocjenu. Pa, izgleda da fantasy serije ne izlaze iz mode, kao ni pirati, iako se možemo sjetiti tu i tamo prilično promašenih uradaka kao što je, recimo, Black Sails. Oda je svoju priču smjestio negdje u međuvremenski prostor, bez jasne definicije razdoblja, umiješavši u to i neke suvremene detalje, a iskrivljujući mnoge koji spadaju u originalno doba pirata, dakle srednji vijek. Pa tako imamo mini galije, piratkinje žedne krvi koje se okolo vozikaju sa ženskasto urešenom galijom, a postoje i galijice kojima može upravljati samo jedna osoba, neka galija jednosjed, rekli bismo. Sve se vrti oko “one Piecea”, golemog blaga koje je u svojim avanturama nakupio Gold Roger, poznati pirat koji je sebe prozvao kraljem tih pomorskih razbojnika. No, kada ga ulove, on ne otkriva gdje je to blago, čak ni prije pogubljenja, pa za njim počinje žudjeti cijeli taj svijet koji je stvorio japanski manga majstor. Kasnije, nakon 22 godine, okuplja se grupa pirata tinejdžera u skupinu, svi s različitim osobnostima, i kreće u potragu za blagom. U svakom slučaju, “One Piece” izrazito je dinamična serija koja se oslanja na dobro razvijene likove, ne samo po osobnostima već i po osobinama, pa tako glavni lik, Monkey L. Duffy, ima rastezljivo tijelo jer je kao mali pojeo đavolje voće. Tu je i Roronoa Zoro, lovac na glave koji nosi tri mača, ali u sukobima ih koristi rijetko s obzirom na to da je izuzetno spretan i vičan borilačkim vještinama. Akcijske scene zaista su dobro režirane. Tu su i marinci na čelu s narcisoidnim kapetanom Axeom Handom Morganom, o kojem ime govori podosta. Generacija ovog autora sjetit će se Gooniesa koji su nosili puno toga zabavnog dinamičnog i neobičnog. Nekako nam se čini da su ovo Gooniesi novog doba pomiješani s nekakvim hipsterajem, a sve se kreće u zaista uvrnutom svijetu oslonjenom na piratske legende.

Welcome to Wrexham 2, Disney+

Sjajna je ta američka fascinacija nogometom. Obožavali smo “Ted Lasso”, a ništa lošije nije prošla ni prva sezona “Welcome to Wrexham”. Kao što znamo, Ryan Reynolds i Rob McElhenney preuzeli su Wrexham A.F.C. Velški nogometni klub osnovan je 1864. godine, pa je najstariji u Walesu, a treći najstariji na svijetu. No igraju u petoj ligi i napredak je cilj dvojice američkih ulagača, od kojih je, dakle, Reynolds velika globalna zvijezda. No nitko od protivnika u prvoj sezoni nije pokazao prema toj činjenici respekt te se Wrexham nije plasirao u viši rang. I sada ide druga sezona gdje su dovedena neka pojačanja. Inače, obožavamo dobar sportski dokumentarac, a kod “Welcome to Wrexham” radi se praktično o prilično novom žanru u sklopu sportskih dokumentaraca gdje se ne obrađuje neki veliki sportaš, momčad ili natjecanje, već se serija bavi nečim što se u trenutku snimanja događalo praktično u realnom vremenu. I ranije smo vidjeli takve uratke, bio je jedan o West Hamu dok je tamo bio Slaven Bilić, pa u svakom slučaju preporučujemo da nastavite ili započnete gledati i ovu odličnu seriju.

Nitko, HBO Max

Tko je ovo promašio u kinu, svakako ne smije propustiti na HBO-u. Boba Odenkirka ponajviše znamo po odvjetniku Saulu iz Breaking Bad i Bolje nazovi Saula. No, riječ je o zaista iznimnom glumcu koji se ne boji izleta u neobično, a danas je to kvaliteta koja se u ovoj poplavi sadržaja jako traži. I tako je negdje u nizu svega što radi, Odenkirk je jedan od plodnijih glumaca i filmaša u Americi, snimio i Nitko. Bizarna priča o povučenom osamljeniku koji je nekada zapravo bio vladin plaćeni ubojica koji sada radi u tastovoj tvrtki gdje mu ne ide baš najbolje. No, prošlost se vraća izazivajući val neviđeno nasilnih scena u kojima se Hutch, tko je Odenkirk, pretvara u ubilački stroj koji dijeli batine, oduzima živote, a dobro trpi i ono što sam dobije. Prije dvije godine bio je to jedan od originalnijih filmova u kinima, ljubitelji Odenkirka vjerojatno su ga već odgledali, no nema razloga da se to ne učini još koji put. Ili prvi kod onih koji su ga propustili. Mi ćemo svakako naše gledanje ponoviti.

A Million Miles Away, Amazon Prime Video

Dosta dobro ocijenjen Amazonov film o Joséu Hernándezu, NASA-inom astronautu čiji je život zapravo klasična američka priča o uspjehu, u kojoj glavnu ulogu tumači Michael Peña, iznimno uspješni američki glumac meksičkog porijekla. Pravi izbor jer i Hernándezov je život doista poput Peñina, također je iz obitelji meksičkih nadničara dospio čak do leta u svemir. Među ostalim, sudjelovao je i u razvoju nekih vrijednih patenata za svojega inženjerskog života. Inspirirajuća priča koja vrijedi valjda za bilo koje mjesto na svijetu dobro je odrađena, a Peña je jedan od trenutačno omiljenih glumaca sa solidnim nizom nastupa u blockbusterima, što je zasluga njegove svestranosti. Sam Hernández zaslužan je, primjerice, i za razvoj prvog digitalnog uređaja za mamografiju, što dovoljno govori o kakvoj se osobi radi. Amazon se, izgleda, dosta gleda i u nas, pa nema razloga ne preporučiti ovaj njihov novi film koji je ambiciozna migrantska priča sa zaista sjajnim glumcem u glavnoj ulozi.