Popularni glumac priznao da je volio izlaziti u gay barove: ' Imao sam skriveni motiv'

Popularni glumac Daniel Craig (53) poznat po ulozi najpoznatijeg tajnog agenta Jamesa Bonda, priznao je da više voli izlaziti u gay barove, a otkrio je i razlog tome. Craig je gostovao u podcastu svog prijatelja Brucea Bozzija gdje je promovirao najnoviji film o popularnom agentu 'No Time To Die". Tijekom razgovora je objasnio da je volio posjećivati gay barove kad je bio samac i to iz istog razloga kao mnogo djevojaka koje je sretao na takvim mjestima. "Znaš, otkad sam počeo izlaziti, uvijek sam izlazio u gay barove. Jedan od razloga je i to što u tim barovima nema čestih tučnjava. Jednostavno nisam želio biti dijelom tučnjave, a to se nekoliko puta znalo dogoditi. Postalo mi je naporno i to agresivno mlaćenje ku*** u hetero barovima", rekao je glumac.

Craig je objasnio da su mu iz tog razloga bili privlačniji gay barovi. "To su bila dobra mjesta za otići. Svi su bili cool, baš svi. Nikoga nije bilo briga za vašu seksualnost. Bilo je dobro i bila su to sigurna mjesta za izlaske", ispričao je te dodao da je od svega najbolje bilo i to da je mogao upoznati mnogo djevojaka. "Tako da bih mogao reći da sam, pa znaš, imao skriveni motiv zbog kojeg sam izlazio baš tamo", dodao je glumac kroz smijeh.

Inače, novi film o poznatom agentu premijerno je prikazan 30. rujna u Londonu, a na premijeri su bili i princ William i Kate Middleton. Ovo je posljednji put da Craig glumi popularnog agenta, a rekao je i da mu je zbog toga žao. "To je moj najbolji", prokomentirao je glumac film za Bild.

