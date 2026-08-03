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PRVA GODIŠNJICA

FOTO Popularni glumački par iz 'Kumova' objavio dosad neviđene fotke s vjenčanja, reakcije pljušte

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.08.2026.
u 08:44
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"Da se uvijek ovako smijemo i dobro je...", napisala je glumica uz fotografije koje su ubrzo privukle pozornost njihovih pratitelja i izazvale brojne čestitke.

Glumci Jagoda Kumrić i Konstantin Haag obilježili su prvu godišnjicu braka prisjećajući se jednoga od najljepših dana u svojem životu. Tim povodom Jagoda je na društvenim mrežama objavila nekoliko dosad neviđenih fotografija sa svadbenog slavlja, na kojima su zabilježeni njihovi spontani osmijesi, zagrljaji i veseli trenuci s najbližima. "Da se uvijek ovako smijemo i dobro je...", napisala je glumica uz fotografije koje su ubrzo privukle pozornost njihovih pratitelja i izazvale brojne čestitke. Jagoda i Konstantin vjenčali su se prošloga ljeta na intimnoj ceremoniji, daleko od velike medijske pozornosti. Svoj su poseban dan dugo uspijevali zadržati samo za sebe, a javnost je za vjenčanje doznala tek nakon što su se prve fotografije sa slavlja pojavile na društvenim mrežama. I inače rijetko govore o svojem privatnom životu, pa je svaka njihova obiteljska objava posebno zanimljiva obožavateljima. Proteklih dvanaest mjeseci za glumački je par bilo ispunjeno velikim i emotivnim životnim promjenama. Osim što su proslavili prvu godišnjicu braka, nedavno su postali i roditelji djevojčice Elizabete, svojega prvog zajedničkog djeteta.

Jagoda je nakon izlaska iz rodilišta s pratiteljima podijelila i simpatičan video u kojem je pokazala nova dječja kolica. Poseban šarm objavi dao je njezin suprug, koji je duhovitom naracijom opisao sastavljanje kolica i tako nasmijao brojne pratitelje. "Fun fact: zvuk u pozadini je glasovna poruka koju sam dobila od Konstantina, koji je sastavio kolica dok sam bila u bolnici", napisala je Jagoda uz video. Objava je izazvala velik broj pozitivnih reakcija, a mnogi su pratitelji pohvalili Konstantinovu snalažljivost i smisao za humor. Par se ni nakon rođenja djeteta nije često oglašavao o obiteljskim detaljima, nastojeći prve tjedne s bebom provesti daleko od očiju javnosti.

Obiteljska druženja hrvatskog slikara u njegovu istarskom ateljeu
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Podsjetimo, Jagoda i Konstantin upoznali su se tijekom studija glume, a dugogodišnje prijateljstvo s vremenom je preraslo u ljubav. Svoju vezu uglavnom su čuvali od medijske pozornosti, a jednako diskretni ostali su i nakon vjenčanja te rođenja kćeri. Elizabeta je njihovo prvo zajedničko dijete, dok Jagoda iz prethodne veze ima kćer Nastasju, koja je dolaskom prinove postala starija sestra. Prvu godišnjicu braka par je tako dočekao u posebno sretnom životnom razdoblju, uživajući u novoj obiteljskoj svakodnevici i roditeljskim izazovima.

Ključne riječi
vjenčanje glumci Konstantin Haag jagoda kumrić showbiz

Komentara 1

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AC
Ace7777
09:10 03.08.2026.

Kumovi i to se naziva dobrom serijom, molim nase serijase da ne snimaju i trose lovu na glupe domace serije.Ne znas je su zalosniji glumci ili scenariji, pa to nitko ne gleda.UZAS

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