Prepoznajete li djevojčicu s fotografije: Publiku je osvojila u popularnoj RTL-ovoj seriji

Glumica Ana Marija Veselčić, koju je publika zavoljela u ulozi Kate u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" na Instagramu je objavila fotografiju iz djetinjstva uz opis: "Slika iz djetinjstva koja bi mogla biti naslovnica nekog albuma". Fotografija je snimljena u vrijeme božićnih blagdana, a Ana Marija s osmijehom pozira odjevena u šarenu suknju i majicu s natpisom disney. Iako je šira publika upoznala kroz televiziju, iza nje već stoji bogata kazališna i filmska karijera, ali i vrlo zanimljiva životna priča. Ana Marija rođena je u Vinkovcima, a tijekom studija preselila se u Split, gdje je završila glumu na Umjetničkoj akademiji. Danas je članica dramskog ansambla HNK Split, a kroz godine se etablirala kao jedna od zapaženijih mladih hrvatskih glumica. Njezin životni put nije uvijek bio jednostavan. Kada je imala šest godina, smještena je u dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje je provela oko 15 godina. O svom odrastanju u domu govorila je otvoreno, ističući kako joj je smetalo kada su je ljudi zbog toga sažalijevali.

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Svoje je iskustvo kasnije pretočila i u umjetnost. Napisala je autorsku monodramu 'Domaši', koja se bavi životom djece i mladih koji odrastaju u domskom sustavu. Za predstavu je 2020. godine osvojila Nagradu hrvatskog glumišta za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst. Osim kazališnog rada, Ana Marija posljednjih je godina ostvarila i zapažene filmske uloge. Za glumačku izvedbu u filmu 'Bog neće pomoći' nagrađena je na Filmskom festivalu u Locarnu, što je još jedno veliko priznanje njezinu talentu.

Široj publici posebno je poznata po ulozi Katarine Runje u seriji 'Divlje pčele', u kojoj glumi najstariju od triju sestara. Riječ je o njezinoj prvoj velikoj televizijskoj ulozi, a upravo joj je serija donijela novu popularnost i približila je velikom broju gledatelja.

Zanimljivo je da je Ana Marija otkrila kako ju je njezin lik Katarine od samog početka podsjetio na njezinu baku, koju opisuje kao vrlo samostalnu i inteligentnu ženu. "Katarina je slična mojoj baki zato što je tako samostalna i bori se protiv vjetrenjača. Odnosno moja baka je bila u situacijama gdje se tako morala boriti, tako da...ima sličnosti i sa mnom i s bakom.", rekla je Ana Marija u jednom intervju. Iako je rođena Slavonka, već godinama živi u Splitu, a svoj identitet opisuje kao spoj "slavonske duše i dalmatinskog dišpeta". Život u Dalmaciji, kako je govorila, pomogao joj je i u pripremi za ulogu Katarine.