Pola godine je izbivala s društvenih mreža, ali se konačno oglasila nakon što je zabrinula fanove

Na glasine o svojim zarukama, ali i o glumačkoj pauzi, konačno je reagirala glumica Emma Watson, koja je s društvenih mreža izbivala više od pola godine.

Watson je na Twitteru obožavateljima poručila da su glasine o tome je li zaručena, te je li njezina karijera „uspavana“, načini za privlačenje klikova bez obzira na to radi li se o istini ili neistini. Također, istaknula je da će, ako će imati novosti, podijeliti ih s obožavateljima. Glumica je dodala da u međuvremenu ne objavljuje vijesti jer, kao i svi drugi, pandemiju provodi mirno.

- Radim ono što i većina ljudi radi – ne uspijevam napraviti kiseli kruh (!), brinem za drage ljude i trudim se ne širiti virus koji i dalje prijeti – kazala je i zahvalila se svima koji naporno rade za sigurnost i dobro drugih.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.