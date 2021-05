Organizatori Eurosonga se oglasili nakon optužbi da je Talijan šmrkao kokain: 'Pregledavamo snimke'

Glamur i pobjedonosni sjaj za talijanski bend Måneskin koji je sinoć odnio pobjedu na 65. Eurosongu ubrzo je prekinut zbog snimke koja se proširila brzinom munje. Naime, na njoj je pjevač Damiano David (22) u sugestivnom položaju nad stolom zbog čega je nastao niz nagađanja da je mladić šmrkao kokain.

Bend je žestoko opovrgnuo te tvrdnje, a tim povodom oglasio se i organizator Eurosonga EBU.

"Svjesni smo špekulacija oko videoisječka talijanskih pobjednika Eurosonga u Green roomu sinoć. Bend je snažno opovrgnuo optužbe da su upotrebljavali droge, a njihov pjevač po dolasku kući podvrgnut će se dobrovoljnom testu na droge. To su zatražili i sinoć, ali EBU nije mogao odmah organizirati testiranje.

Bend, njihov menadžment i šef izaslanstva obavijestili su nas da u zapozorju nije bilo droge i objasnili su da je za njihovim stolom razbijena čaša i da je pjevač očistio komadiće stakla. EBU može potvrditi da je slomljeno staklo doista pronađeno nakon provjere na licu mjesta. Još uvijek pažljivo pregledavamo snimke i pravodobno ćemo objaviti sve nove informacije", kazali su u službenoj izjavi naglasivši da i dalje pregledavaju spornu snimku.

Podsjetimo, talijanski glam rock bend Måneskin slavio je sinoć na Eurosong pozornici izvedbom pjesme Zitti E Buoni, zbog koje im je žiri podijelio 206 bodova, a od publike su dobili čak 318 bodova - te tako skupili 524, najviše od svih izvođača. Ni stručni žiri iz Hrvatske nije ostao ravnodušan na energične Talijane za koje su mnogi pisali da su osvježenje večeri u moru pop skladbi tipičnih za to natjecanje, pa su im dali maksimalnih 12 bodova. Podsjetimo, sada je poznato kako se glasovalo u prvom polufinalu u kojem naša predstavnica Albina Grčić (22) nije izborila plasman.

Naime, eurosong.hr priložio je tablicu s bodovima na kojoj je vidljivo da je 22-godišnja predstavnica dobila 53 boda od publike i 57 bodova od žirija. Imala je 110 bodova te joj je samo 5 bodova nedostajalo do finala, a deseto mjesto sa 115 bodova pripalo je norveškom predstavniku Tixu.

Posljednje mjesto otišlo je Sloveniji, a dominaciju nakon glasanja publike i žirija imale su Malta, Ukrajina i Rusija.

