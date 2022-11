Pogledajte kako su finalisti 'Života na vagi' izgledali prije, a kako izgledaju sada: Što mislite tko će pobijediti?

Šesta sezona showa "Život na vagi" došla je svom kraju i četiri finalista na vaganju će u finalu otkriti tko je izgubio najviše kilograma i kome će pripasti i novčana nagrada od 150 tisuća kuna. Josip, Boris, Roko i Lara finalisti su pred kojima je večeras finalno vaganje na kojem će se pojaviti i ostali sudionici showa i saznat ćemo koliko su ukupno kilograma izgubili od početka showa.

- Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti. Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu - rekla je na početku showa Lara koja je na prvom vaganju imala 124,4 kilograma, a na zadnjem vaganju uoči finala je imala 88,3 kilograma.

Foto: RTL

Kada je Roko došao na prvo vaganje u RTL-ov show, vaga je pokazala 158,8 kilograma, a u zadnjoj emisiji prije finala pokazala je kako ima 108,3 kilograma. Cijeli život bio je sklon debljanju jer je oduvijek volio puno jesti, ali da je to neko vrijeme držao pod kontrolom jer je bio dosta aktivan - trenirao je plivanje i veslanje tijekom osnovne i srednje škole, često igrao nogomet i košarku s ekipom te odlazio u teretanu. No posljednjih pet godina prestao je sa svim aktivnostima. U show je došao s namjerom da se vrati zdravim životnim navikama i to mu je uspjelo.

Boris je u show ušao sa 170,1 kilogramom, a zadnje vaganje je pokazalo da ima 121 kilogram. Boris radi u skladištu te je otac dvoipolgodišnje djevojčice. Ovaj kandidat kilograme je počeo skupljati kada je prestao trenirati rukomet. - Nakon što sam prestao s treninzima kilogrami su otišli u nebesa. Slomio sam ruku i nisam više mogao trenirati i tako sam se počeo debljati - ispričao je na početku svoje avanture u showu. Josip je na prvom vaganju imao 172 kilograma, a zadnje vaganje prije finala je pokazalo da ima 114,3 kilograma.

Foto: RTL

- Počeo sam se intenzivno debljati u ranim dvadesetima kada se suočio s teškom dijagnozom i doznao da ima leukemiju. Tu tešku bolest prebolio sam na neki svoj način – primio sam jedan ciklus kemoterapije, no nisam želio primiti drugi iako su mi liječnici rekli da ću umrijeti za pet dana ako ne nastavim liječenje. Nisam to poslušao, tražio sam da odem kući iz bolnice u strahu da neću vidjeti kćer ako ponovno primim to sve. Prihvatio sam se neke alternative i onda sam od straha počeo jesti i debljati se - čim bih osjetio neku malaksalost, jeo sam da stvorim neki imunitet. Naravno, išao sam redovito na kontrole u bolnicu, a nakon četiri godine svi su liječnici bili presretni zbog mene! Od toga je prošlo sedam godina i sad se osjećam odlično – ispričao je Josip na početku showa.