Počinje nova faza natjecanja u Farmi! Darko se vratio iz šume, a kandidati podijeljeni u dvije obitelji

Nakon incidenta na imanju, voditeljica Nikolina Pišek stigla je iste večeri s važnim novostima i okupila obitelj. „Razumijemo da napetosti ponekad mogu eskalirati, ali nasilje, bilo fizičko ili verbalno, neće nikada biti opravdano ni tolerirano. Zbog ozbiljnog kršenja pravila, Ivan M. i Emanuel – morate napustiti ovogodišnju Farmu“, poručila je, a zatim otišla i u štalu među sluge kako bi Patriku priopćila isto. Njih trojica odmah su se spakirali te napustili imanje, diskvalificirani iz daljnjeg natjecanja.

Odabrani duelisti Dejan i Haris pakiraju svoje stvari jer noć će provesti u kućici za izolaciju. „U izolaciji me čeka čitavu noć nepričanja. Razmišljao sam u sebi – kada dođeš u arenu, kad dođe taj dan, tad ću ga pogledati u oči“, poručio je Haris i prenoćio na klupi. „Kao da sam s duhom u izolaciji, nemam nikakve riječi za njega“, Dejanu nije previše smetalo što u kućici vlada tišina.

Iman i Manuela obećale su Harisu da se više neće svađati, a iduće jutro pokušale su zajedno osmisliti plan za doručak i ručak.

Vođa Ivan R. odlučio je sa slugama „zakopati ratne sjekire“ i pozvati ih da zajedno objeduju. „Po meni Ivan nije vođa, on je poštar... Tako da, u redu je, Ivane, ne treba pomoć“, smatrala je ipak Iman.

Jelena i Manuela doručak su odnijele i duelistima do kućice, a nisu iskoristile priliku iskomentirati s njima jutarnje događaje na imanju. „Samo misli na pobjedu, na sebe“, Harisa je bodrila Manuela. Vođa Ivan R. primio je novo, tajanstveno pismo za kandidate: „Farmeri, odmah spakirajte svoje stvari i zaputite se prema areni.“ Nova vijest unijela je zbunjenost i uzbuđenje među kandidate, no ipak su poslušno prionuli pakiranju. „Možda neki od nas idu doma“, pitali su se.

Voditeljica Nikolina Pišek dočekala ih je u areni: „Sigurno se pitate što se događa, no sve će vam biti jasno za nekoliko trenutaka!“

„Ratne sjekire s Harisom nisu zakopane niti će ikad biti“, poručio je Dejan pa odabrao izazov znanja. „Dejan grize i grize i traži moju slabu točku, a vrlo dobro zna koja je“, Haris je prihvatio izazov. U duelu 'Skok do znanja' duelisti su morali pokazati svoju brzinu i oštroumnost. Do pitanja su morali doskočiti jer su skrivena u vrećicama na oprugama. Raspoređena su po težini, a najteža su donosila najviše bodova. Pobjednik je onaj koji prvi skupi 11 bodova.

Počinje show Farma, prvi dan donijet će brojne obrate: 'Ovdje ima licemjernih i pokvarenih'

„Teško mi se piše“, poručio je Haris kad je Dejan točno odgovorio na prvo pitanje i odmah ugrabio četiri boda, a zatim još pet. „Izbacit ću Harisa u tri pitanja“, smijao se Dejan. Iako je Haris ulovio prva tri boda, Dejan je uzvratio još jednim točnim odgovorom i odnio pobjedu, ali i velike čestitke svojih sustanara. „Trebao sam malo više ovdje dati. Nemam neku volju, dosta mi je svega... Ne mogu jednostavno više tu glumu, manipulaciju, to smješkanje“, Haris je poručio.

Dejan je ovom pobjedom ostvario pravo da odabere novog vođu obitelji, što je dosad uvijek radio izbačeni kandidat, pa je Harisu propao i taj plan. Svoju odluku morao je donijeti odmah, a odlučio je povjerenje ponovno pružiti sadašnjem vođi Ivanu R.

„Harise, ovaj put si imao sreće. Ne odlaziš s Farme, nego ostaješ“, iznenadila je još jednom odlukom Nikolina Pišek.

„Pravda pobjeđuje. Sve se vidi, sve se zna“, poručio je.

U isto vrijeme, i uljez Darko hodao je prema areni, spreman iznenaditi prisutne. Nikolina Pišek konačno je natjecateljima otkrila tajnu o kolibi u šumi i uljezima. Darka su dočekali pljeskom i bodrenjem. „Sad tek dolazi kaos“, Rebecca je poručila. „Na Farmi počinje druga faza natjecanja. Od sada će na imanju živjeti dvije obitelji, svaka jasno označena bojom – Darkov plavom, a Ivanova narančastom!“ obznanila je Nikolina, dodajući da će se svakog tjedna dvije obitelji međusobno sučeljavati.

Svaka obitelj odrađivat će zasebno isti tjedni zadatak, no samo će jedna pobijediti, a gubitnička obitelj iz kuće se seli u štalu. Svaki tjedan obje obitelji biraju svoja dva duelista, no u arenu idu samo duelisti gubitničke obitelji. Vođa Ivan je u svoju narančastu obitelj odlučio pozvati – Nikolinu, Dejana, Anđelu, Marija, Rebeccu. Vođa Darko među plave je pozvao – Doroteju, Harisa, Jelenu, Manju, Manuelu. Iman je ostala neizabrana, no nije se previše ljutila. Nikolina Pišek obavijestila ju je da će se prikloniti pobjedničkoj obitelji u dvoboju vođa koji upravo kreće.

U igri preciznosti i gađanja meta pobjedu je odnio Ivan R. i njegova obitelj odlazi u kuću zajedno s Iman, dok se Darko sa svojima seli u štalu. „Nitko od moje obitelji ne želi biti skupa s Iman, ali pretrpjet ćemo“, poručila je Rebecca. Što donosi idući dan na Farmi, pokazat će nova epizoda, sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.