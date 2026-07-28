U Šibeniku emotivno predstavljen posljednji album Matije Dedića: 'Zabilježili smo trenutke za vječnost'

Pijanističke bravure Matije Dedića, skladbe koje su označile početak života Kuće umjetnosti Arsen u Šibeniku, sada su dobile i svoj diskografski zapis. Riječ je o albumu 'Matija Dedić - Live in Kuća umjetnosti Arsen' u izdanju Croatia Recordsa koji je danas, na dan rođenja Arsena Dedića, predstavljen na mjestu na kojem je prije pet godina i nastao – na otvaranju prostora koji nosi ime po Matijinom ocu.

„Matija je htio da taj prvi koncert na ovom mjestu ostane zabilježen, a posao diskografije je zabilježiti kako velike, tako i male, intimne trenutke za vječnost“, kazala je danas na promociji albuma glavna urednica Croatia Recordsa i prijateljica Matije Dedića Klaudija Čular, emotivna prisjećajući se njihova zajedničkog rada. Ovaj je koncert, pa tako i album, nastao uz njegove obitelj i prijatelje, baš kakav mu je bio i karijerni put, rekla je. „Bilo je planirano da album izađe i ranije, ali dogodilo se ono što nitko nije mogao ni zamisliti. Mi smo, kao Matijini prijatelji i suradnici, morali završiti ono što smo započeli i objaviti album“, rekla je Čular, najavljujući da će Croatia Records album 'Matija Dedić – Live in Kuća umjetnosti Arsen' uskoro izdati i na dvostrukom vinilu.

S Matijom je na prvom koncertu u Kući umjetnosti Arsen tada svirao i njegov prijatelj i suradnik, violinist Marko Ramljak. „Prije otvorenja Kuće Arsen, nije mi padalo na pamet da ću biti pozvan svirati na otvorenju, sve dok me jednog dana Matija nije iznenadio pozivom. Tog dana, na tonskoj smo probi pričali o zakucavanju LeBrona Jamesa i Magica Johnsona. Kasnije, kad su se emocije slegle i kad sam preslušao snimku koncerta, shvatio sam koliko je dobro što je tonska proba bila upravo takva kakva je bila - Matija je znao da je tonska proba najveći neprijatelj umjetnosti. Govorio je da je ponekad bolje i bez nje, kako bi ljudi dobili ono što se u nama nakupljalo. Ako sve prođe dobro - odlično. Ako bude loše, barem si dostojanstveno poginuo. Tako je govorio Matija i hvala mu što me tako pripremio. Moj brat. Uvijek će biti tu i nema dana da na njega ne pomislim“, nesebično je s publikom danas u Kući umjetnosti Arsen podijelio svoje dragocjene uspomene Marko Ramljak.

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Voditelj Big Banda Šibenik Željko Andrić od Matije je jednom prigodom tražio dopuštenje da Band izvede Arsenovu skladbu 'Vraćam se'. „On tada još nije znao da postoji Big Band Šibenik, bilo mu je drago. Rekao je da bi bilo lijepo napraviti zajednički koncert, ali na tome je tada ostalo. Nakon nekog vremena nazvao me i rekao da se pripremimo za Kuću umjetnosti. Najmlađim članovima Banda bio je to prvi nastup s jednim takvim velikanom. Bili su jako uzbuđeni, a kad su vidjeli koliko je to skroman i drag čovjek, bili su oduševljeni. To je uspomena koja će im ostati za cijeli život“, rekao je Andrić.

Jazz gitarist Zvonimir Radišić, Matijin prijatelj i bliski glazbeni suradnik na hrvatskoj jazz sceni, s Matijom je svirao na zajedničkom koncertu sastava Black Coffee i Big Banda Šibenik u proljeće 2024. godine, a zajedno su radili i na organizaciji festivala 'Arsen, čovjek, kao ja' u ljeto iste godine.



„Matija je čuo moj debitantski album New Horizons, svidjelo mu se kako pišem za gudače i predložio je da zajedno radimo. Zahvaljujući projektu 'Arsen, čovjek kao ja', sve je bilo u službi glazbe i upravo je s tog koncerta jedna skladba završila na ovom albumu. Taj program hrvatske filmske glazbe za koju je Radišić preradio aranžmane i svirao s Dedićem, i dalje se izvodi bez Matije, dajući publici priliku da svejedno doživi izuzetno dobre skladbe.

Ravnateljica Tvrđave kulture Gorana Barišič Bačelić vratila se u mislima u vrijeme pred otvaranje Kuće umjetnosti, tog novog prostora koji je tek trebao zaživjeti u Šibeniku i s ljudima. „Bilo je zahtjevno odrediti mu ime. Arsena tada već neko vrijeme nije bilo među nama, a otvarao se novi prostor u gradu koji smo zamislili kao kuću različitih umjetnosti i trebalo je pronaći ime koje će nositi taj duh. Ni 'dvorana' ni 'centar' ni bilo koji sličan naziv nisu odgovarali onome što smo željeli stvoriti. Naravno, trebalo je pitati i obitelj, bila je velika odgovornost dati tako veliko ime jednom prostoru. Sjećam se treme kad sam nazvala Matiju i Gabi kako bih ih pitala za dopuštenje. A za otvorenje nije bilo nikakve dvojbe – upravo su oni trebali nastupiti. Bila je pandemija koronavirusa, Matija je svirao pred samo pedesetak ljudi. Mi smo bili pod stresom i nervozni, a oni tako mirni i opušteni. Bili su ogromna inspiracija i unijeli su svoj mir u sve oko sebe“, rekla je ravnateljica Tvrđave kulture, ustanove koja od otvorenja vodi Kuću umjetnosti Arsen.

Za našu Kuću ovo je ogroman trenutak, možda i najvažniji u ovih pet godina, istaknula je. „Posebno nas veseli što su je Šibenčani prihvatili kao nešto svoje i što u njoj njegujemo jazz kao dio Matijina nasljeđa. Vjerujem da bi bio presretan onim što smo stvorili, a tonski zapisi koji su ostali, trajni su trag njegova rada“, zaključila je Gorana Barišić Bačelić, kojoj je obitelj Lilić prigodno za kraj darovala portret Arsena Dedića s potpisom Josipa Generalića. Album 'Matija Dedić – Live in Kuća umjetnosti Arsen', moguće je kupiti u Kući umjetnosti, kao i u webshopu Croatia Recordsa.