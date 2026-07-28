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BIVŠI REPREZENTATIVAC

Dejan Lovren oštro prokomentirao vandalizam u Međugorju: 'Ne dira se sveta mjesta!'

Tisuće Karlovčana dočekalo Dejana Lovrena s brončanom medaljom iz Katara
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 12:28
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Svoj komentar na vandalski napad na Gospin kip i vanjski oltar u međugorskom svetištu dao je bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren, koji se oglasio na svojem Instagram profilu

Domaću javnost zgrozile su scene iz Međugorja gdje je nepoznati počinitelj tijekom noći s 27. na 28. srpnja oskvrnuo Gospin kip na brdu ukazanja i podmetnuo požar na vanjskom oltaru. Svoj komentar na vandalski napad dao je bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren, koji se oglasio na svojem Instagram profilu.

- Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip crnom bojom i zapalile vanjski oltar crkve sv. Jakova. Ne dira se sveta mjesta. Ne oskvrnjuje se Majka Božja. Ne napada se mjesto gdje milijuni ljudi traže mir i vjeru. Međugorje pripada vjernicima, a ne mržnji - poručuje Lovren i šalje apel:

- Stojim uz svakog hodočasnika i uz svakog Hrvata koji osjeća ovu uvredu. Molite za obraćenje onih koji su ovo učinili. I nikad nemojte šutjeti kad se napada vjera - zaključio je svoju objavu srebrni i brončani sa Svjetskih prvenstava koji ne skriva koliko mu vjera znači i kakvu ulogu ima u njegovom životu.

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Tisuće Karlovčana dočekalo Dejana Lovrena s brončanom medaljom iz Katara
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Podsjetimo, Međugorje je jutros dočekalo oskvrnuti kip Gospe na Brdu ukazanja nakon noćnog vandalskog čina u kojem su oštećena i druga molitvena mjesta u svetištu. Na društvenim mrežama objavljena je snimka trenutnog stanja na Brdu ukazanja, na kojoj se vidi kip Blažene Djevice Marije prekriven bijelim plaštem, dok je postolje zaklonjeno kako bi se prekrili grafiti i poruke koje su ostavili nepoznati počinitelji ili počinitelj.

Okupljeni vjernici na prizore su reagirali molitvom, kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama. Mnogi su suznih očiju klečali ispred prekrivenog kipa, a brojne poruke na društvenim mrežama pozivaju na mir i zajedništvo. Policija istodobno provodi istragu nakon što su, osim oskvrnuća kipova Gospe, vandali zapalili i vanjski oltar kod crkve svetog Jakova.

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Tisuće Karlovčana dočekalo Dejana Lovrena s brončanom medaljom iz Katara
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Ključne riječi
Dejan Lovren Međugorje showbiz

Komentara 2

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SE
serafin002
13:05 28.07.2026.

Svaka čast Lovrene. Nažalost nismo imali priliku provesti lustraciju i ostade nam sav talog zločinačkog komunizma, a što je najgore zadržali su prekobrojne pozicije i medije, a posljedice poput ove sramote su svugdje oko nas.

ML
mladaklada
12:56 28.07.2026.

Ako se ne dira u tuđe svetinje i spomenike, kako to da je više od 3000 spomen-obilježja uništeno u Hrvatskoj u zadnjih 35 godina? To mora da su isto neki neljudi učinili.

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