Dejan Lovren oštro prokomentirao vandalizam u Međugorju: 'Ne dira se sveta mjesta!'

Domaću javnost zgrozile su scene iz Međugorja gdje je nepoznati počinitelj tijekom noći s 27. na 28. srpnja oskvrnuo Gospin kip na brdu ukazanja i podmetnuo požar na vanjskom oltaru. Svoj komentar na vandalski napad dao je bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren, koji se oglasio na svojem Instagram profilu.

- Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip crnom bojom i zapalile vanjski oltar crkve sv. Jakova. Ne dira se sveta mjesta. Ne oskvrnjuje se Majka Božja. Ne napada se mjesto gdje milijuni ljudi traže mir i vjeru. Međugorje pripada vjernicima, a ne mržnji - poručuje Lovren i šalje apel:

- Stojim uz svakog hodočasnika i uz svakog Hrvata koji osjeća ovu uvredu. Molite za obraćenje onih koji su ovo učinili. I nikad nemojte šutjeti kad se napada vjera - zaključio je svoju objavu srebrni i brončani sa Svjetskih prvenstava koji ne skriva koliko mu vjera znači i kakvu ulogu ima u njegovom životu.

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina

Podsjetimo, Međugorje je jutros dočekalo oskvrnuti kip Gospe na Brdu ukazanja nakon noćnog vandalskog čina u kojem su oštećena i druga molitvena mjesta u svetištu. Na društvenim mrežama objavljena je snimka trenutnog stanja na Brdu ukazanja, na kojoj se vidi kip Blažene Djevice Marije prekriven bijelim plaštem, dok je postolje zaklonjeno kako bi se prekrili grafiti i poruke koje su ostavili nepoznati počinitelji ili počinitelj.

Okupljeni vjernici na prizore su reagirali molitvom, kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama. Mnogi su suznih očiju klečali ispred prekrivenog kipa, a brojne poruke na društvenim mrežama pozivaju na mir i zajedništvo. Policija istodobno provodi istragu nakon što su, osim oskvrnuća kipova Gospe, vandali zapalili i vanjski oltar kod crkve svetog Jakova.

FOTO Završen je 73. Pulski filmski festival: Pogledajte koji su sve poznati snimljeni na crvenom tepihu