Vjenčali se Harry i Meghan! O propovijedi američkog svećenika će se dugo pričati

U Londonu je svanulo sunčano i toplo subotnje jutro. U ranu zoru ulice su puste i da nema zastavama ukrašenih pročelja i suvenira s likom Meghan i Harryja na prvu biste pomislili da je to samo još jedna subota u gradu.

TIJEK DOGAĐAJA:

14:16: Novopečeni Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prolaze središtem Windsora, mašući razgaljenoj masi. U gradić se slilo, prema procjenama, 120 tisuća ljudi. Kočiju prate 24 vojnika Kraljevske konjice.

14:10: Stiže kočija koju su Meghan i Harry izabrali, ispratili su ih mali paževi i djeveruše te cijela kraljevska obitelj koja je balkon Buckinghamske palače zamijenila stepenicama u Windsoru.

14:08: Mladenci su se pojavili prvi put u javnosti i i dali masi ono što želi - kraljevski poljubac.

14:05: Nakon što su potpisali papire, svi su, uključujući Meghan, otpjevali himnu "God save a Queen" fanfare su svečano najavile Vojvodu i vojvotkinju od Susexa. Mladenci su prošetali crkvom, ispred 600 uzvanika kako bi se provozali kočijom.

13:50: Uskoro će završiti svećana misa, a novopečeni suružnici provozat će se u kočiji turom dugom oko 5 kilometara kako bi pozdravili razdraganu svjetinu. Mladenci, kum i roditelji potpisat će papire.

13:46: Meghan će uz zaručnički prsten, koji je Harry dizajnirao od komada majčinog nakita nositi i tradicionalni vjenčani prsten dok će onaj Harryjev biti od platine.

13:44: Tijekom cijele ceremonije mladenci su izgledali kao iz bajke, bez nervoze, a Meghanina majka Doria jedva je susprezala suze.

13:42: Harry Meghan proglašeni su mužem i ženom! Živjeli Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa!

13:40: Nakon zavjeta, mladenci su izmjenili vjenčano prstenje, izgledajući jednostavno predivno, zaljubljeno i očaravajuće. Podjetimo, Harry je odlučio nositi prsten za razliku od brata i oca.

13:38: Kao uvod u samo vjenčanje zbor je otpjevao "Stand by me". ladenci su izmjenili zavjete, Harry se zakleo Meghan na vječnu ljubav. Meghan je isto ponovila, naravno iz zavjeta je izbacila riječ "obey", tako da su i oni, kao i William i Kate izmjenili zavjete. Mladenci su se tijekom izmjene zavjeta gledali u uči i smješkali jedno drugom.

13:35: Harry postaje nervozan zbog propovjedi američkog svećenika, čiji stil nije primjenjen kraljevskom vjenčanju niti događaju kojem nazoči kraljica. O ovoj propovjedi Britanci će još puno pričati.

Passionate address from Reverend Michael Curry gets laughs and smiles from the royals and their guests pic.twitter.com/Ucl4fjoKfo — Sky News (@SkyNews) May 19, 2018

13:31: Tijekom cijele svečanosti vjenčanja mladenci su se držali za ruke, a kada mu je princ Charles predao Meghan, Harry mu je rekao "Hvala tata".

13:29: Princ Harry tijekom cijele propovjedi američkog svećenika zaljubljeno je gledao u Meghan. Pomalo ekscentrični američki svećenik neke je goste ostavio u vidljivom šoku.

13:27: Da je uistinu riječ o najmodernijem kraljevskom vjenčanju jest činjenica da je, među ostalima, propovjed održao i biskup episkopalske crkve Michael Curry iz Chicaga koji je mladencima objasnio da je ljubav najvažnija stvar na svijetu.

13:23: Tijara koja je na Meghnainoj podignutoj kosi pridržavala dugački veo tijara je kraljice Mary i mladanci ju je posudila sam kraljica Elizabeta II.

13:12: Svečana misa koju predvodi nadbiskup Canterburyja Justin Welby započela je u vrlo svečanom tonu, uz zbor. Mladenci su nakon što se nitko nije uprotivio vjenčanju, obećali da se voljeti.

13:05: Princ Charles mladenku je predao Harryju koji nije skidao osmijeh s lica dok je svojoj uskoro budućoj supruzi govorio "preljepa si". Meghanina majka Doria nije mogla suspregnuti suze. Inače ona je jedina članica glumičine obitelji na vjenčanju.

13:01: Mladenka je stigla! Meghan Markle izgleda senzacionalno, u raskošnoj bijeloj vjenčanici koju je dizajnirala Clare Waight Keller za Givenchy, minimalističkog stila koja je istaknula njezinu savršenu liniju s dugim prozirnim veom koji su joj nosili paževi i kreće prema budućem suprugu princu Harryju. Mladenkin ulazak u crkvu najavljuju fanfare, pola puta prema oltaru proći će sama, a Harryju će je predati princ Charles.

12:59: Stigao je auto s malim djeverušama i paževima. Tu su i princeza Charlotte i princ George, Harryjevi nećaci kao i kumčad... Kraljica je ušla, u raskošnoj žutoj svilenoj haljini i sa šeširom Angele Kelly.

12:57: Počele su i usporedbe. Jedna je korisnica Twittera Pippinu haljinu usporedila s limenkom hladnog čaja.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) May 19, 2018

12:55: Princ Charles, Harryjev otac, koji je stigao među posljednima u pratnji supruge Camille mladenku će predati sinu.Stigla je i kraljica u pratnji supruga Phillipa.

12:50: Oko 100 tisuća ljudi naguranih uz ograde pozdravlja mladenku koja je nadomak ulaza u dvorac.

Meghan Markle's mother Doria Ragland has arrived at the #RoyalWedding pic.twitter.com/FIR2qH3YqQ — Sky News (@SkyNews) May 19, 2018

12:40: Stiže i kraljica koja će u crkvu ući posljednja, nakon mladenke koja je još uvijek u autu s majkom.

12:38: Princ Harry stigao je u društvu brata Williama. Nosi svoju svečanu vojnu odoru, inače ima čin pukovnika. Prinčevi su nasmješeni i mašu okupljenom mnoštvu. Zanimljivo je da princ Harry nije obrijao bradu, samo ju je skratio. Braća su ušla u crkvu na zapadni ulaz.

Prince Harry and William walk into the chapel for the #RoyalWedding pic.twitter.com/Md0GGL4Skz — Sky News (@SkyNews) May 19, 2018

12:35: Titula koju je kraljica dodjelila Harryju i Meghan Vojvode i vojvotkinje od Sussexa zadnji put bila je korištena davne 1843. čime je kraljica pokazala veliko poštovanje mladom paru. Među posljednjima u crkvu ulaze članovi kraljevske obitelji - Sarah,Vojvotkinja od Yorka, bivša žena princa Andrewa došla je sama, dok se brat pokojne princeze Diane Earl Specer pojavio u društvu supruge i djece.

12:30: Svi u dvorcu željno iščekuju dolazak mladoženje koji je vrlo blizu.

12:25: U crkvu su stigli i glumci Tom Hardy i Carey Mulligan.

12:21: Mladenka Meghan Markle u društvu majke Dorije krenula je iz hotela prema Kapelici Sv. Georga. Vožnja će trajati 30-ak minuta. Mladenka nosi veo i razdragano maše okupljenima...

11:57: Patrik J. Adams, Meghanin suprug iz serije Suits pojavio se u crkvi. Zanimljivo, njegovi djed i baka vjenčali su se na istom mjestu prije 70 godina. Stigla je i slavna tenisačica Serena Williams u bodycon haljini koja je pokazala da se ubrzo nakon poroda vratila u formu.

11:54: U kapelicu Sv. Georgea stigla je i bliska Meghanina prijateljica Priyanka Chopra u haljini koju potpisuju Ralph and Russo. Došao je i poznati voditelj i komičar James Corden.

11:52: Potvrđeno je da će princ Harry nositi prsten od platine. I po tome je Harry poseban, naime, njegov brat William ne nosi vjenčani prsten kao ni otac princ Charles. Žutu haljinu i šešir u kojima se pojavila Amal Clooney dizajnirala je Stella McCartney za koju se šuška da je dizajnirala i mladenkinu vjenčanicu.

Foto: Press Association/PIXSELL

11:48: Stigao je i Elton John sa suprugom Davidom.

Foto: Press Association/PIXSELL

11:41: Na vjenčanje je stigla i Joss Stone. Pjevačica je vrlo bliska prijateljica princa Harryja.

11:33: Chelsy Davy dugogodišnja bivša djevojka princa Harryja također je stigla na vjenčanje.Tu su i David i Victoria Beckham.

Foto: Press Association/PIXSELL

11:27: Pippa Middleton trudna je 4 mjeseca no haljina britanskog brenda The Fold prikrila je trbuščić. Stigli su George Clooney i supruga Amal, te David i Victora Beckham.

11:25: Poznati su detalji oko vjenčanog prstenja. Meghanin prsten izrađen je od velškog zlata koje je bilo poklon kraljice Elizabete dok je Harryjev prsten od platine. Izradila ih je draguljarnica Cleave and Company.

News on the couple’s wedding rings from @KensingtonRoyal. Ms. Markle's ring has been fashioned from a piece of Welsh Gold, gifted by Her Majesty The Queen.

Prince Harry's ring will be a Platinum Band with a textured finish. Made by Cleave & Company. — Sarah Hewson (@skynewssarah) May 19, 2018

11:20 Među 600 gostiju su i Idris Elba i James Blunt, a među prvim gostima su i roditelji vojvotkinje Catherine od Cambrigea te njezina sestra Pippa Middleton Matthews. Ovo vjenčanje, koje je posebno po mnogočemu, zanimljivo je i zbog izbora gostiju, naime spoj je tradicionalnog britanskog dvora i hollywoodskog glamura. Za razliku od ostalih kraljevskih vjenčanja, lišeno je političara, a mladenci su prednost dali predstavnicima brojnih humanitarnih organizacija čiji rad oboje podržavaju

Foto: Press Association/PIXSELL

11:05: Princ Harry je, u društvu brata i kuma Vojvode Williama od Cambridgea krenuo iz Coworth Parka u kojem je proveo svoju posljednju večer kao neženja i pod policijskom pratnjom kreće se prema dvorcu Windsor

10:55: U crkvu su počeli dolaziti gosti, među kojima i Oprah Winfrey u haljini boje breskve s pripadajućim šeširom, uskoro bi se trebali pojaviti i George Clooney sa suprugom Amal te teniska zvijezda Serena Williams. Stigao je i Lord Spencer, brat Harryjeve majke, pokojne Lady Di.

Foto: Press Association/PIXSELL

U Windsoru, gradiću pored Londona u kojem će se Meghan i Harry vjenčati u podne po engleskom vremenu (13 sati po našem) već je danima živahno. Jutros je bila prava umjetnost probiti se do Windsora, vlak koji vozi s londonskog Waterlooa bio je krcat fanovima kraljevske obitelji koji su ovom svečanom činu željeli svjedočiti iz prvih redova. No, bojim se da su zakasnili. Naime, još od jučer više desetak tisuća ljudi nagurano je uz sigurnosne ograde u nadi kako će mahnuti novopečenim mladencima dok će se voziti u kočiji nakon vjenčanja. I dok uzbuđenje raste i atmosfera se zagrijava, koja je unatoč jako rigoroznim mjerama osiguranja, uistinu odlična, dobili smo informacije o samoj procesiji koja će se održati u Kapelici Sv. Georgea u dvosrcu Windsor.

Foto: Vecernji.hr

Zbor će pjevati klasik „Stand by me“, dok će uzvanici, njih 600 ulaziti u crkvu. Potom će u kapelicu ući princ Harry i njegov brat i kum William Vojvoda od Cambridgea. Pet minuta prije početka u kraljičinom Bentleyju doći će mladenka koju će na pola puta dočekati Princ Charles te je kasnije predati Harryju. Mladenka će imati šest malih djeveruša,među kojima i princezu Charlotte te četiri paža, uključujuči princa Georgea. Jedini član kraljevske obitelji koji neće nazočiti vjenčanju tri tjedna je stari princ Louis. Posljednja će u crkvu ući kraljica Elizabeta II. Nakon vjenčanja Harry i Meghan dobit će titulu Vojvode i vojvotkinje od Sussexa. Zanimljivo je da na programu procesije, koji je otisnut u 600 primjeraka, svaki na 20 strana, nije izmjenjen raspored pa tako u njemu stoji da će mladenku do oltara dovesti otac Thomas Markle. Crkva izgleda senzacionalno, cvjetni aranžmani i zeleni zidovi djelo su cvjećarke Philippe Craddock. U crkvu su počeli dolaziti gosti, među kojima i Oprah Winfrey u haljini boje breskve s pripadajućim šeširom, uskoro bi se trebali pojaviti i George Clooney sa suprugom Amal te teniska zvijezda Serena Williams. Stigao je i Lord Spencer, brat Harryjeve majke, pokojne Lady Di.

Dakako, dok se čeka vjenčanje, svi pričaju o samo jednom – koju će haljinu Meghan odjenuti. Tako je bilo i prije sedam godina, kada su se ženili William i Kate Middleton, no tada je, podsjetimo, svu pažnju preotela pozadina Kateine sestre Pippe Middleton. Dakle, dok se mladenka ne pojavi, dva najčešće spominja dizajnera koji bi mogli potpisivati vjenčanicu Meghan Markle su Ralph and Russo i Stella McCartney.

Prava ludnica na londonskim ulicama očekuje se navečer, naime, u čast vjenčanja svim pubovima produženo je radno vrijeme do dva iza ponoći, a nije zgoreg spomenuti da se večeras igra i finale FA Cupa između londonskog Chelseaja i Manchester Uniteda.