Pobjednik Dore: Meni je ovo životni san koji se sad ostvario. Još uvijek ne vjerujem

Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake" predstavljat će nas na ovogodišnjoj Euroviziji u Baselu. Marko je na kraju prikupio je 130 bodova publike i žirija. Na drugom mjestu je Ogenj, a na trećem Magazin. Meni je ovo životni san koji se sad ostvario. Još uvijek ne vjerujem da sam pobijedio. Dat ću sve od sebe da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu, kazao je vidno uzbuđeni Marko Bošnjak. Dora se vratila u Opatiju nakon dvije godine, no za razliku od 2023. godine šušur je trajao čak pet dana. Još smo prošle godine ustanovili kako je povratak dvije polufinalne večeri, ali i niza popratnih sadržaja, bio pun pogodak. Uvertira finalu bio je prekrasni koncert "Opatijo bajna" u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Cijela večer osmišljena je kao hommage jednom minulom vremenu tijekom kojega su akteri nekadašnjih izdanja Opatijskog festivala ostavili neizbrisiv trag i postavili temelje zabavne glazbe u nas. U događaju koji vraća notu minulog,vremena kao gosti emisije sudjelovali su Josipa Lisac, Zdenka Kovačiček, Željka Fattorini, Mirjana Bohanec, Drago Diklić, Hrvoje Hegedušić, Živko Anočić, Martin Kosovec, Lana Ujević Telenta, Dino Antonić, Ivana Starčević, Stjepan Lach, Karla Jovanović, Eni Jurišić, Jakov Peruško Rihtar te Gelato Sisters.

Ove godine na Dori nije bilo izrazitog favorita kao što je to lani bio Baby Lasagna, a među natjecateljima je vladala odlična, rekli bismo prava prijateljska atmosfera. No, nije bilo bez problema jer je gripa poharala sudionike. Doznali smo tako da je članica misterioznog dua Nipplepeople završila na Hitnoj pomoći zbog temperature 39,6, a slično se dogodilo i Korini Oliviji Rogić iz Leleka, koja je objavila fotografiju s bolničkih nosila, nakon što ju je srušila gripa. Petar Brkljačić imao je problema s glasnicama, a kako je rekao, spasila ga je doktorica znakovitog imena Dora. Energični Luka Nižetić, koji je po mnogima imao jedan od najboljih nastupa na Dori, na jednoj od proba slomio je prst na nozi. - Doktor je odmah urgirao. Namjestili su mi prst. Jaukao sam, ali sad sam tu. Mogu hodati, jako se veselim svemu što dolazi, kazao je Luka i dodao da mu nije bilo lako jer je doktor dva puta namještao prst. Pjesma "Južina" od početka je zamišljena samo na hrvatskom jeziku, a Luka nam je kazao i kako se sviđa i strancima, premda ga baš ne razumiju. - Na kraju krajeva, "južinu" ne možeš objasniti ni na jednom drugom jeziku osim na hrvatskom. Ipak, sudeći po komentarima stranih fanova Eurosonga, mnogi su jako dobro shvatili o čemu se radi, kazao je Nižetić. Uostalom, i ja privatno slušam izvođače čije jezike uopće ne razumijem, a ipak sve osjećam i razumijem – i to je snaga glazbe.

Lorena Bućan prije finala kazala nam je kako joj više nije čudno što je oslovljavaju pjevačicom grupe Magazin. - Ovo mi je bio treći nastup na Dori, no za razliku od prva dva puta kada sam bila solo, sada sam ipak u grupi, kazala nam je Lorena i osvrnula se na jedan od najzanimljivijih detalja u pjesmi "AaAaA" - djecu na ekranu iza njih, koje je kreirala umjetna inteligencija. - Znamo da možda ostavlja pomalo pogrešan dojam, da djeluje pomalo zastrašujuće, ali upravo nam je to i bio cilj. U pjesmi govorimo o mnogim ozbiljnim temama, a da ne ulazimo previše u filozofiranje – govorimo o stvarima koje su izuzetno loše za našu budućnost. Jedna od njih je upravo umjetna inteligencija. Mislim da nismo dovoljno svjesni koliko ona može biti opasna za sve nas, i upravo tu leži poveznica. Upravo zato smo i uključili taj vizualni element – da publika može vidjeti i prepoznati tu poruku. Mnogi u početku nisu shvatili da su to umjetna djeca, a onda kad su uočili – "Ajme, pa to su djeca stvorena umjetnom inteligencijom!" – reakcija je bila jasna. Da, znamo da može djelovati pomalo zastrašujuće, ali to je dio umjetničke slobode. Zato radim ovo što radim – volim što kroz umjetnost možemo izražavati ideje na različite načine. Baš kao što se i drugi izvođači izražavaju na milijune načina, mi smo odabrali upravo ovaj, istaknula je Lorena Bućan i otkrila nam da uskoro izlazi i video igra čiji će glavni junaci biti članovi grupe Magazin.

Grupa Ogenj već prije prvog polufinala bila je jedan od favorita, a pozornost na sebe privukla je na Plavom tepihu, gdje su došli u pratnji svinje koju su nazvali Cinober. - To je prava domaća svinja, kućni ljubimac. Vratili smo je vlasniku, ne bojte se, neće završiti na nečijoj trpezi, kazao nam je Tomislav Mihac Kovačic, frontmen Ogenja, kojeg je u polufinalu i finalu pratila cijela obitelj - supruga Ana i četvero djece. Ovogodišnja Dora imala je i jednu veliku novost - uvođenje fan zone. - Jako smo sretni što smo ove godine mogli otvoriti fan zonu, nadam se da ćemo je imati i sljedeće i svih narednih godina, otvorili smo nešto što treba svim fanovima, oni žele biti uz pozornicu, oni žele pratiti izvođače, imamo fanove iz raznih zemalja, Poljaka, Slovenaca, Talijana, bilo je različitih fanova što nam je stvarno drago, kazala je urednica Dore Maja Tokić. Podsjetimo, dva polufinala Eurovizije na rasporedu su 13. i 15. svibnja, a finale je 17. svibnja.

GALERIJA Brojne poznate osobe prošetale su crvenim tepihom ovogodišnje Dore