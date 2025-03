Drama u Opatiji: Troje finalista Dore uoči večerašnjeg nastupa završilo je na Hitnoj

Uoči samog finala Dore koje se održava večeras u Opatiji neki od finalista imali su zdravstvenih problema zbog čega su zatražili i liječničku pomoć, a među njima je bio i Petar Brkljačić koji je završio na Hitnoj jer je izgubio glas. - Ironično, pomogla mi je doktorica koja se zove Dora. Simpatična, vedrog duha je Petar, koji se unatoč zdravstvenim problemima veselio finalu. Doktorica Dora rekla je da će glasati za sve kojima je pomogla, baš je legenda - ispričao je Brkljačić za 24 sata. Zdravstvene tegobe su zadesile i članicu grupe Lelek Korinu Oliviju Rogić koja je imala visoku temperaturu i gripu te je u polufinalu nastupila s visokom temperaturom.

Tomislav Roso, autor pjesme 'The Soul of my Soul', otkrio je da je Korina četiri dana bila bolesna – Situacija je bila loša, što se moglo primijetiti jer smo bili nesigurni. Korina nije mogla pjevati svoj refren jer nije mogla disati – ispričao je Tomislav. Tijekom doručka Tamara je jutros pala u nesvijest i završila je na Hitnoj gdje je primila infuziju. Tomislav kaže kako će Korina nastupiti večeras, a u slučaju da nešto pođe po zlu imaju opciju b.

Prije samog polufinala problema je imao i pjevač Luka Nižetić koji je s pjesmom "Južina" jedan od favorita ovogodišnje Dore. On je na probama ozlijedio nožni prst. I pjevačica grupe Nipplepeople je završila na Hitnoj jer je imala temperaturu od 39,6°C, ali iz benda poručuju kako nema razloga za brigu i kako im glas neće biti najbolji, ali očekuju spektakl od nastupa u finalu.