Ima poseban plan kako potrošiti dobitak: Osvojio milijun funti pa oduševio skromnošću

Ne bih znao potrošiti šesteroznamenkastu svotu novca na sebe, kazao je novopečeni pobjednik britanskog kviza Tko želi biti milijunaš koji je odlučio većinu osvojenog novca dati u humanitarne svrhe.

Donald Fear postao je šesti pobjednik ovog kviza, a 70% raspodijelit će u dobrotvorne svrhe i među četvero svoje djece, prenosi Mirror.

Friday 11 September: On tonight's show on ITV, Donald Fear became the 6th person to win £1,000,000 pic.twitter.com/YaufnfRZg4