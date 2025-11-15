Plavi orkestar raspametio Rijeku: Dvorana mladosti odzvanjala hitovima i nostalgijom

Četrdeset godina nakon prvog nastupa, Plavi orkestar ponovno je osvojio Rijeku. Sinoćnja Dvorana mladosti bila je pretijesna za sve koji su željeli još jednom uživo čuti bezvremenske hitove jednog od najpopularnijih bendova ovih prostora. Već s prvim taktovima „Azre“, „Djevojke iz snova“ i „Kad ti ljubav pozove ime“ bilo je jasno da će publika biti ravnopravan član postave – tisuće glasova pjevalo je u glas, od partera do zadnjih redova tribina. Rijeka je, jednostavno, željela Plavi orkestar, a plavi kvartet joj je to obilato vratio.

Energična četvorka – Saša Lošić, Samir i Admir Ćeramida te Robert Pikl – izvela je tridesetak pjesama, a atmosfera je rasla iz minute u minutu. „Ljubi se istok i zapad“ izazvala je prvi veliki val euforije, „Lovac i košuta“ pretvorila je dvoranu u plesni podij, dok je „Ako su to samo bile laži“ bila popraćena gromoglasnim pljeskom.

"Mi smo večeras bili na valovima neke neobjašnjive emocije. Ljudi su tražili pjesme s B strana, poput Mangupa, koje ljudi obično na koncertima ni ne znaju. Ovo je bez sumnje jedan od 10 naših najboljih koncerata." rekao je frontman Saša Lošić nakon koncerta ne skrivajući emocije. Plavi orkestar još je jednom pokazao da su pjesme poput Bolje biti pijan nego star, Ti si moja sudbina, Kaja, Goodbye teens, Sava tiho teče - pjesme koje ne stare, već postaju generacijsko nasljeđe, a Rijeka je, čini se, još jednom pokazala da teče – ali sinoć je tekla u ritmu plave glazbene povijesti.