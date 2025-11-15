FOTO Ella Dvornik gola u kadi priznala: Nisam se kupala u kadi skoro dvije godine

Influencerica Ella Dvornik ponovno je uspjela zaintrigirati svojih više od pola milijuna pratitelja na Instagramu. U nizu umjetničkih i intimnih fotografija, Ella je podijelila trenutak opuštanja i uživanje u pjenastoj kupki, koju si, kako je otkrila, nije priuštila gotovo dvije godine. "Nisam se kupala u kadi skoro dvije godine. Nemam kadu u Zagrebu, nisam ni u prošlom stanu imala… oduvijek sam mrzila tuš. Navikla sam se smežurati u kadi od kad sam bila mala", započela je Ella svoju objavu.
Prisjetila se djetinjstva kada je, bez mobitela, u tišini vode pronalazila svoj svijet. "Možda sam zato sad ovakva. Previše sam se družila sa sobom. Navikla sam se sad na tuširanje i naravno štedi mi vrijeme - jer kada je ipak aristokratski luksuz djece bez obaveza … uglavnom jako sam sretna što imamo kadu u sobi, jedino mi pjena nije ispala dovoljno gusta za frizure, brade i modne kreacije. U novoj kući ću imati kadu… i to jako veliku kadu. I stavit ću 3 slavine da se napuni brzinom svjetlosti, eto to je to od mene - hvala što ste svjedočili mojoj sreći. Pusa bok.
Komentari su se redali ispod ove objave, a mnogi su s njom podijelili vlastite uspomene i riječi ohrabrenja. "Uživancija", "Podsjeća na djetinjstvo", "Beautiful", samo su neke od poruka podrške. Ovu objavu Ella je podijelila tijekom zajedničkog vikend putovanja s mamom Danijelom i kćerima Bali i Lumi. Ella prolazi kroz turbulentno razdoblje i njezin razvod od Charlesa Pearcea, koji je započeo još 2022. godine, nije priveden skroz kraju. Posebno je izazovan sudski određen aranžman skrbništva nad kćerima, Balie Dee i Lumi Wren. Naime, Ella, koja živi u Novom Zagrebu, svaki drugi tjedan provodi u obiteljskoj kući u Istri zajedno s Charlesom kako bi zajedno brinuli o djevojčicama. Ovu je situaciju i sama nazvala "apsurdnom", a nedavno je podijelila i emotivne trenutke rastanka od kćeri, što svjedoči o emocionalnom teretu koji nosi.FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
