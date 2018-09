Pjevačica u suzama zbog fanova izbačenih s koncerta

Engleska pop zvijezda Dua Lipa izjavila je u četvrtak da je užasnuta što je više njezinih fanova izbačeno s koncerta u Šangaju. Pjevačica hita "New Rules" postala je vidljivo uzrujana kada je primjetila kako zaštitari izbacuju njezine fanove s koncerta.

Neki ljudi tvrde da su obožavatelji izbačeni zato što nisu ostali sjediti, a drugi kažu da su zaštitari izbacili samo one fanove koji su mahali LGBTQ zastavama tijekom nastupa. Korisnici društvenih mreža podijelili su snimke na kojima je vidljivo da zaštitari izbacuju jednu osobu iz sjedala, a drugu iz arene.

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable... #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU