Slavni glumac djevojku upoznao kad je imala 10 godina: Ne želi biti sa starijima od 25

Glumac Leonardo DiCaprio u vezi je s 22-godišnjom manekenkom Camilom Morrone od prosinca 2017. Glumac ima 44 godine i njihova veza je često kritizirana zato što je dvostruko stariji od nje.

Morrone je ipak odlučila progovoriti o njihovoj vezi. Otkrila je da ih je upoznao njen očuh, glumac Al Pacino...kad je imala 10 godina.

Nakon brojnih kritika, Camila je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj su Lauren Bacall i Humphrey Bogart jer je među njima je bilo 25 godina razlike, pratitelji su joj svejedno pisali kako Leonarda zanima samo njezino tijelo i da će njihova veza završiti kada napuni 25 godina.

- Upravo sam pročitala neke od komentara na svom Instagramu i... Moj Bože, ljudi su zločesti i puni ljutnje prema ljudima o kojima ništa ne znaju. Nadam se da će ljudi naučiti živjeti s manje mržnje i usmjeriti svoje vrijeme i interese negdje drugdje jer život bez mržnje je lijep - komentirala je Morrone.

Isto tako je zanimljivo to da Leonardo nije nikada bio u vezi s nekim starijim od 25 godina. On stari, ali njegove djevojke ostaju istih godina. Netko se čak odlučio našaliti i napraviti graf, kako bi tu činjenicu dokazao.

This graph shows you how Leonardo DiCaprio has never dated anyone over the age of 25 https://t.co/9XC52tPwMo