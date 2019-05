Pjevačica morala na hitnu operaciju: 'Nakon nastupa sam se slomila od bolova'

Nekoliko sati nakon što je nastupila na dodjeli nagrada Billboard Music Awards u Las Vegasu, Kelly Clarkson (37) morala je na hitnu operaciju slijepog crijeva.

- Neću lagati...Možda sam se slomila od boli u suzama nakon nastupa - napiasla je na Twitteru u četvrtak navečer i pritom zahvalila cijelom timu koji je sudjelovao u dodjeli.

Not gonna lie.... I may or may not have broken down in tears after the show from pain 😬 BUT thanks 2 all the amazing people @ Cedars-Sinai I flew home directly after the event, nailed the surgery early this morning, & feeling awesome now! Bye bye appendix 🤣 #TheShowMustGoOn 💁🏼‍♀️ https://t.co/eL9HoVlSiM