Pjevač omiljenog domaćeg benda otkrio vijesti o prinovi u obitelji: 'Napokon! Napokon'

Pjevač omiljenog domaćeg benda Mejaša, Edo Drakulić otkrio je da očekuje prinovu. Edo je u razgovoru za In Magazin otkrio kako je njegova supruga trudna te da bi prinova trebala doći krajem jeseni.

- Žena i ja smo trenutno u situaciji da pripremamo dječju sobicu, kinderbet i sve to jer ću postati tata za koji mjesec. Napokon! Napokon! - rekao je Edo te otkrio kako teku pripreme.

- Soba ide u rozu boju, bit će djevojčica. Tamo negdje sredinom 11. mjeseca bi trebala naša curica doći na svijet, tako da ćemo imati još jednog škorpiona u obitelji, kako sad stvari stoje - rekao je. Presretni budući tata ne može dočekati dan kad će prvi put u naručje primiti svoju malenu mezimicu.

- Sad me već lovi strah da bude sve ok do kraja, pa onda me lovi strah hoću znati kada se rodi nositi, prematati i to. Kažu ljudi da to jednostavno imaš u sebi, da je to instinkt, kada dođe dijete da to ide prirodno, tako da računam na to prirodno jer sam u panici totalno - rekao je.

Frontmen tamburaša u starkama supruzi planira biti potpora i na porodu.

- Ja sam nekad davno planirao studirati medicinu i nikad nisam imao problema s krvi, a sad sam skužio da u zadnje vrijeme me lupa vrtoglavica od te krvi i malo me frka kako ću ja to tamo izdržati. Ja znam da ću biti iza, ne bi volio ništa od naprijed vidjeti iskreno. Ja očekujem lomljenje kostiju na ruci, ma svašta očekujem, ma sve ću preživjeti, samo da bude sve ok… - kaže te dodaje da misli da će biti popustljiv roditelj.

- Ja mislim da ću ja strogoću prepustiti ženi. Ionako nas nema puno doma, sad ja da dođem doma i budem strog, nema smisla. Ja ću biti onaj koji popušta, pa nek' kaže da je mama zločesta. Baš me briga - kazao je Drakulić kroz smijeh.

Inače, sudbonosno 'da' Edo i njegova supruga izgovorili su krajem 2019. godine, a Drakulić je tada otkrio i čime se bavi njegova supruga.

- Ona je u nekakvom obrazovnom sistemu. Uči djecu svemu što bi današnja nestašna djeca trebala znati tako da smo se nekako jako dobro nadopunili i eto baš se radujem budućem zajedničkom životu - rekao je Edo 2019. godine te dodao zašto svoj privatni život voli držati daleko od očiju javnosti.

- Možda bi ljudi u nekom momentu pokazivali veći interes za nas kao bend i mene osobno da neke stvari dajem na vidjelo, ali jednostavno me to ne interesira. Volim svoja četiri zida - priznao je tada.

