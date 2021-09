Pjevač ispao iz helikoptera pa se javio na Twitteru: 'Ne može sve ići glatko'

Liam Gallagher, 48-godišnji bivši 'frontman' grupe Oasis, svojim je obožavateljima otkrio da je nakon nastupanja na festivalu na otoku Wight pao iz helikoptera, podijelivši na Twitteru fotografiju s izudaranim licem, javlja u nedjelju BBC.

Gallagher se usporedio s Keithom Moonom, pokojnim bubnjarem skupine Who koji je bio poznat po divljem ponašanju te se našalio da bi fotografija lica s modricama mogla biti naslovnica njegova sljedećeg solo albuma.

"Pogledajte ovo, sinoć sam ispao iz helikoptera, ne može sve ići glatko, tko kaže da je rock&roll mrtav. Keith Moon, pojedi kožnatu opnu svog bubnja, hajde, znate me", napisao je Liam u opisu fotografije.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk