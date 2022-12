Pjevač grupe Pravila igre nedavno se zaručio: Mislio sam da više nema što poći po zlu, međutim...

Pjevač Ivan Penezić (29), poznat kao frontmen grupe Pravila igre, prije dva tjedna je na svojim društvenim mrežama otkrio kako se zaručio. Svoju dugogodišnju djevojkuTinu Hocenski zaprosio je u Dubrovniku, a sada je otkrio kako je zapravo imao sasvim drugačiji plan o prosidbi ali u zadnji čas je promijenio plan.

- Moj inicijalni plan je bio da to napravim za Božić i da nekako glumim Djeda Mraza, božićne poklone i da nađe prsten pod borom, ali u zadnji čas, kad sam shvatio da za dva dana zajedno idemo u Dubrovnik, rekao sam okej. Sad je utorak, meni prsten treba za četvrtak, a nije bio gotov, zvao sam frenda koji je zlatar i rekao: stari, emergency zaručujem se u petak - ispričao je Ivan za In Magazin. Ni kad su stigli u Dubrovnik njegov plan se nije odvijao onako kako je on zamislio jer je njegova djevojka na Stradunu ušla u jednu trgovinu s make up proizvodima i isprobavala ih je na ruci.

- Cijelu lijevu ruku si je ona namazala u ruževe. Super… Ja kažem, slušaj, daj obriši tu ruku, molim te. Pa ne, ne , neću ja to brisati, ja bi htjela vidjeti preko interneta koje ruževe želim naručiti, neću tu plaćati, skupi su tu na Stradunu. Od tad sam si mislio da više nema što poći po zlu, međutim… Došli smo gore i ja taman da ću izvadit prsten, ona odjednom, daj da vidim kako sam ispala na slikama, ja onako abort mission, vraćaj prsten u zadnji džep. I mislim si kako da to sad izvedem, prije nego što treću glupost izvede, idem kleknuti - prisjetio se Ivan.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice