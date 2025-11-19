Pjesmom 'Dani i godine' Nina Badrić otvorila drugi koncert u Lisinskom i poslala poljubac posebnoj gošći u prvom redu

Nakon odličnog prvog i u rekordnom roku rasprodanog koncerta "Nina Unplugged" pjevačica Nina Badrić večeras je u dvorani Vatroslav Lisinski održala drugi koncert, a ako ste kojim slučajem zakasnili kupiti karte za ova dva nastupa, imamo dobru vijest kako će Nina održati i treći koncert u Lisinskom i to 17. veljače, a karata i za ovaj treći koncert iz dana u dan je sve manje.

- Cilj mi je da iz ove dvorane izađete pune duše - rekla je Nina Badrić na početku koncerta koji je otvorila pjesmom "Dani i godine". Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom dok je na pozornicu izašla u prekrasnoj bijeloj haljini. Ovaj magični glazbeni doživljaj ovog puta nisu htjeli propustiti ni izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je na koncert došao u društvu supruge. Nini Badrić podršku su došli dati i kolege s estrade pa smo u publici zatekli i pjevača Sandija Cenova i skladatelja Antu Pecotića. Emotivan trenutak je bio kad je Nina u publici ugledala i posebnu gošću - svoju mamu kojoj je poslala poljubac. Ubrzo je pjesmom "Dat će nam Bog" u sekundi cijeli Lisinski podigla na noge. Nina se tijekom pjesme "Dodiri od stakla" spustila među publiku, a refren je posebno posvetila i otpjevala djevojci koja koncert prati iz invalidskih kolica.

Nina otvorila koncert pjesmom "Dani i godine" u prekrasnoj bijeloj haljini

Nina ovim nastupom dolazi na pozornicu u sasvim drukčijem glazbenom ruhu nego što smo je dosad slušali. S akustičnim orkestrom i u aranžmanima Ante Gele, publici će ponuditi novi glazbeni program. Uz svoje hitove koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera i Miše.