Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
"Nina Unplugged"

Pjesmom 'Dani i godine' Nina Badrić otvorila drugi koncert u Lisinskom i poslala poljubac posebnoj gošći u prvom redu

Zagreb: Koncert Nine Badrić u Lisinskom
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/10
Autori: Ivana Carević, Dario Topić
19.11.2025.
u 20:39

Cilj mi je da iz ove dvorane izađete pune duše - rekla je Nina Badrić na početku koncerta

Nakon odličnog prvog i u rekordnom roku rasprodanog koncerta "Nina Unplugged" pjevačica Nina Badrić večeras je u dvorani Vatroslav Lisinski održala drugi koncert, a ako ste kojim slučajem zakasnili kupiti karte za ova dva nastupa, imamo dobru vijest kako će Nina održati i treći koncert u Lisinskom i to 17. veljače, a karata i za ovaj treći koncert iz dana u dan je sve manje.

- Cilj mi je da iz ove dvorane izađete pune duše - rekla je Nina Badrić na početku koncerta koji je otvorila pjesmom "Dani i godine". Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom dok je na pozornicu izašla u prekrasnoj bijeloj haljini. Ovaj magični glazbeni doživljaj ovog puta nisu htjeli propustiti ni izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je na koncert došao u društvu supruge. Nini Badrić podršku su došli dati i kolege s estrade pa smo u publici zatekli i pjevača Sandija Cenova i skladatelja Antu Pecotića. Emotivan trenutak je bio kad je Nina u publici ugledala i posebnu gošću - svoju mamu kojoj je poslala poljubac. Ubrzo je pjesmom "Dat će nam Bog" u sekundi cijeli Lisinski podigla na noge. Nina se tijekom pjesme "Dodiri od stakla" spustila među publiku, a refren je posebno posvetila i otpjevala djevojci koja koncert prati iz invalidskih kolica.

Nina otvorila koncert pjesmom “Dani i godine” u prekrasnoj bijeloj haljini

Nina ovim nastupom dolazi na pozornicu u sasvim drukčijem glazbenom ruhu nego što smo je dosad slušali. S akustičnim orkestrom i u aranžmanima Ante Gele, publici će ponuditi novi glazbeni program. Uz svoje hitove koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera i Miše.

FOTO/VIDEO Magična akustična noć: Ninin drugi nastup rasplesao i ganuo Lisinski
Zagreb: Koncert Nine Badrić u Lisinskom
1/28
Ključne riječi
showbiz Vatroslav Lisinski Zlatko Dalić Nina Badrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja